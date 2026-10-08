KT, 한글날 서울광장서 어린이 창작물 AI 동화로 선보인다

AI 핵심 요약beta
- KT가 9일 서울광장에서 어린이 문화행사를 연다
- 행사서 AI 동화 15편과 그림책 전시를 선보인다
- 시즌3 그림책 유이는 당일 전국 서점에 출간된다
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시즌3 그림책 <유이>, 행사 당일 출간
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 한글날을 맞아 어린이들의 창작물을 인공지능(AI) 콘텐츠로 선보이는 문화행사를 연다.
KT는 서울야외도서관과 함께 오는 9일 서울시청 앞 서울광장에서 어린이 참여형 문화행사 '함께 그린 책 AI 친구 놀이터'를 개최한다고 8일 밝혔다.
행사에서는 KT 지니 TV 키즈랜드의 '함께 그린 책' 공모전을 통해 출간된 그림책을 전시하고, 시즌3 수상작을 생성형 AI로 구현한 AI 동화 15편을 상영한다. 어린이 수상자들의 작품 낭독회와 AI 이미지 제작, 미니북 만들기 등 체험 프로그램도 진행된다.
시즌3 그림책 <유이>는 행사 당일 전국 온·오프라인 서점과 밀리의 서재 전자책으로 출간된다. 대상 수상작을 아동문학 작가 겸 일러스트레이터 제니 멜리호브가 재구성한 작품이다.
'함께 그린 책'은 2023년 시작된 어린이 참여형 그림책 프로젝트다. 시즌2는 '2026 볼로냐 라가치상' 크로스미디어 부문에서 '스페셜 멘션'을 수상한 바 있다.
김병진 KT 미디어사업본부장 상무는 "'함께 그린 책'은 어린이들의 상상력과 이야기를 그림책, AI 영상, 전시 등으로 확장하는 키즈랜드의 대표적인 참여형 프로젝트"라며 "아이들의 자유로운 창작을 독려하고 시민이 함께 즐길 수 있는 문화 경험을 지속 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com