장동혁 "이화영 입 열었다…李대통령, 아무리 재판 미뤄도 입 못 막아"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 8일 이재명 대통령에 재판 재개를 촉구했다.
- 이화영 전 부지사 측 가석방 요구를 두고 계약 파기 청구서라 비판했다.
- 대북송금·대장동 의혹을 거론하며 공소취소는 불가하다고 주장했다.
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"대한민국 조작공화국 만들지 말고 재판 재개해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 8일 이화영 전 경기도 평화부지사 측이 이재명 대통령에게 가석방을 요구하며 불만을 드러낸 것과 관련해 "계약 파기에 따른 청구서가 날아든 것 뿐"이라며 이 대통령을 향해 재판 재개를 촉구했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 '청와대의 잠 못드는 밤'이라는 제목의 글을 올리고 "감옥의 이화영이 입을 열었다. 이재명 대통령에게 화가 많이 났다고 한다"며 이같이 밝혔다.
그는 "대북송금, 당신이 시킨 게 아니냐고 따지는 것이다. 당장 안 꺼내주면 가만 있지 않겠다고 을러대는 것이다. 법무부 국감을 하루 앞둔 기막힌 시점에"라고 주장했다.
이어 "놀랄 일도 아니다. 예정됐던 일이다"라며 "대놓고 겁박하고 있으니 오도가도 못하게 생겼다. 대통령이 온 국민의 웃음거리가 되었다"고 비판했다.
장 대표는 "청와대의 잠 못드는 밤은 계속 될 것이다. 아직도 열리지 않은 입이 더 많다"고 주장했다.
그러면서 "북한 김정은부터 찬스만 노리고 있을 것이다. 대장동, 백현동, 성남 FC... 입 간지러운 사람이 한둘이겠나. 김병기, 정청래도 일단은 참고 있을 것이다"라고 했다.
이 대통령의 재판 중단 문제도 거론했다.
장 대표는 "아무리 재판 미뤄봐야 그 입들 다 못 막는다"며 "조작기소 특검? 헛꿈이다. 아무리 간 큰 특검도 본인 죽을 게 뻔한 공소취소 절대로 못할 것이다"라고 주장했다.
이어 "본인에게는 희망고문, 국민에게는 가혹행위가 될 뿐이다"라며 "대한민국 조작공화국으로 만들 생각 말고, 당장 재판 재개하자"고 촉구했다.
oneway@newspim.com