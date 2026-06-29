해군, 평택 2함대서 제2연평해전 승전 24주년 기념행사

유가족·참전 장병 등 300여 명 참석… 서해 수호 의지 다져

2002년 6월 29일 NLL 기습 도발… 참수리-357호정 전투로 승전

안규백 장관 기념사·유가족 답사·기념영상·군가 공연 이어져

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 29일 오전 경기도 평택 제2함대사령부에서 '제2연평해전 승전 24주년 기념행사'를 열고 서해 수호를 위해 싸운 장병들의 희생과 승전의 의미를 되새겼다.

이번 행사에는 안규백 국방부 장관, 김경률 해군참모총장, 서영석 유가족회장 등 제2연평해전 전사자 유가족과 참전 장병, 국회의원, 유관기관과 단체장, 한미 주요 지휘관과 장병·군무원 등 300여 명이 참석했다.

제2연평해전은 2002년 6월 29일 오전 북한 경비정이 연평도 인근 해상 북방한계선(NLL)을 침범해 우리 해군 2함대 소속 고속정 참수리-357호정을 기습 공격하면서 발발했다.

해군2함대 조천형함 장병들이 지난해 3월 5일 고 조천형 상사 묘역에서 경례하며 서해수호 결의를 다지고 있다. [사진 제공=황정민 하사] 2026.06.29 gomsi@newspim.com

참수리-357호정을 비롯한 우리 해군 함정들은 즉각 대응해 북한 경비정을 제압했지만, 이 과정에서 정장 윤영하 소령, 조타장 한상국 상사, 사수 조천형 상사, 황도현 중사, 서후원 중사가 전사했고, 의무병 박동혁 병장은 중상을 입고 국군수도병원에서 치료를 받다 해전 발발 83일 만인 9월 20일 숨졌다.

승전 기념행사는 2함대 충무동산에서 제2연평해전 전승비 참배로 시작해, 충무관에서 열린 기념식으로 이어졌다. 기념식은 개식사와 국민의례, 서해 6용사 및 참전 장병 소개, 제2연평해전 승전 경과보고, 국방부 장관 기념사, 유가족회장 답사, 기념영상 시청, 군가 공연과 해군가 제창 순으로 진행됐다.

안규백 장관은 기념사에서 "6월의 서해 바다는 푸르고 잔잔하지만, 24년 전 오늘 이 바다는 포성과 화염에 휩싸인 치열한 전장이었다"며 "호국의 별이 되어 지금도 서해를 수호하고 계신 여섯 영웅의 이름을 한 분 한 분 불러 보고, 조국의 바다를 지키기 위해 목숨 바쳐 싸우신 여섯 영웅의 영전에 국군 전 장병을 대신해 머리 숙여 명복을 빈다"고 말했다.

이어 "여섯 영웅이 떠난 자리는 결코 비어 있지 않으며, 후배 장병들이 그 뜻을 이어 서해를 지키고, 영웅의 이름으로 명명된 고속함이 지금 이 순간에도 우리 영해를 굳건히 수호하고 있다"면서 "영웅들의 희생에 보답하는 길은 '국민에게 신뢰받는 강한 군대'를 만드는 것이며, 여러분이 목숨으로 지켜낸 대한민국을 우리 국군은 끝까지 지켜내겠다는 약속을 가슴에 새기며 여러분을 영원히 기억하겠다"고 밝혔다.

서영석 유가족회장은 답사에서 "제2연평해전에서 전사한 우리 6용사와 함께 싸운 전우들은 대한민국 해군이라는 명예와 자부심으로 적의 도발에 굳건히 맞섰고, 생사가 오가는 순간에도 결코 물러서지 않은 참군인이었다"고 강조했다.

서 회장은 "대한민국의 안보와 평화를 위해 막중한 임무를 완수하고 있는 여러분 덕분에 국민들이 행복한 하루를 보낼 수 있다"며, 여섯 용사의 부모이자 국민의 한 사람으로서 장병들의 노고에 감사와 경의를 표했다.

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