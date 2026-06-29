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해군, 평택 2함대서 제2연평해전 승전 24주년 기념행사

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  • 해군이 29일 제2함대사령부에서 제2연평해전 승전 24주년 기념행사를 열었다
  • 행사에는 국방부 장관·해군참모총장·유가족과 참전 장병 등 300여명이 참석했다
  • 장관과 유가족회장은 여섯 용사의 희생을 기리고 후배 장병들의 서해 수호 의지를 다졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유가족·참전 장병 등 300여 명 참석… 서해 수호 의지 다져
2002년 6월 29일 NLL 기습 도발… 참수리-357호정 전투로 승전
안규백 장관 기념사·유가족 답사·기념영상·군가 공연 이어져

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 29일 오전 경기도 평택 제2함대사령부에서 '제2연평해전 승전 24주년 기념행사'를 열고 서해 수호를 위해 싸운 장병들의 희생과 승전의 의미를 되새겼다.

이번 행사에는 안규백 국방부 장관, 김경률 해군참모총장, 서영석 유가족회장 등 제2연평해전 전사자 유가족과 참전 장병, 국회의원, 유관기관과 단체장, 한미 주요 지휘관과 장병·군무원 등 300여 명이 참석했다.

제2연평해전은 2002년 6월 29일 오전 북한 경비정이 연평도 인근 해상 북방한계선(NLL)을 침범해 우리 해군 2함대 소속 고속정 참수리-357호정을 기습 공격하면서 발발했다.

해군2함대 조천형함 장병들이 지난해 3월 5일 고 조천형 상사 묘역에서 경례하며 서해수호 결의를 다지고 있다. [사진 제공=황정민 하사] 2026.06.29 gomsi@newspim.com

참수리-357호정을 비롯한 우리 해군 함정들은 즉각 대응해 북한 경비정을 제압했지만, 이 과정에서 정장 윤영하 소령, 조타장 한상국 상사, 사수 조천형 상사, 황도현 중사, 서후원 중사가 전사했고, 의무병 박동혁 병장은 중상을 입고 국군수도병원에서 치료를 받다 해전 발발 83일 만인 9월 20일 숨졌다.

승전 기념행사는 2함대 충무동산에서 제2연평해전 전승비 참배로 시작해, 충무관에서 열린 기념식으로 이어졌다. 기념식은 개식사와 국민의례, 서해 6용사 및 참전 장병 소개, 제2연평해전 승전 경과보고, 국방부 장관 기념사, 유가족회장 답사, 기념영상 시청, 군가 공연과 해군가 제창 순으로 진행됐다.

안규백 장관은 기념사에서 "6월의 서해 바다는 푸르고 잔잔하지만, 24년 전 오늘 이 바다는 포성과 화염에 휩싸인 치열한 전장이었다"며 "호국의 별이 되어 지금도 서해를 수호하고 계신 여섯 영웅의 이름을 한 분 한 분 불러 보고, 조국의 바다를 지키기 위해 목숨 바쳐 싸우신 여섯 영웅의 영전에 국군 전 장병을 대신해 머리 숙여 명복을 빈다"고 말했다.

이어 "여섯 영웅이 떠난 자리는 결코 비어 있지 않으며, 후배 장병들이 그 뜻을 이어 서해를 지키고, 영웅의 이름으로 명명된 고속함이 지금 이 순간에도 우리 영해를 굳건히 수호하고 있다"면서 "영웅들의 희생에 보답하는 길은 '국민에게 신뢰받는 강한 군대'를 만드는 것이며, 여러분이 목숨으로 지켜낸 대한민국을 우리 국군은 끝까지 지켜내겠다는 약속을 가슴에 새기며 여러분을 영원히 기억하겠다"고 밝혔다.

서영석 유가족회장은 답사에서 "제2연평해전에서 전사한 우리 6용사와 함께 싸운 전우들은 대한민국 해군이라는 명예와 자부심으로 적의 도발에 굳건히 맞섰고, 생사가 오가는 순간에도 결코 물러서지 않은 참군인이었다"고 강조했다.

서 회장은 "대한민국의 안보와 평화를 위해 막중한 임무를 완수하고 있는 여러분 덕분에 국민들이 행복한 하루를 보낼 수 있다"며, 여섯 용사의 부모이자 국민의 한 사람으로서 장병들의 노고에 감사와 경의를 표했다.

gomsi@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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