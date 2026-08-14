빽다방, 20주년 맞아 아이스 아메리카노 1000원 할인…55만잔 규모

AI 핵심 요약beta
- 빽다방이 14일 20주년 맞아 할인 행사를 밝혔다.
- 19일부터 21일까지 아메리카노 1000원 할인한다.
- 전국 매장서 55만잔 한정, 오후 2시 선착순이다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 브랜드 론칭 20주년을 맞아 오는 19일부터 21일까지 3일간 아이스 아메리카노 1000원 할인 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 프로모션은 총 55만잔 규모로 진행된다. 행사 기간 매일 오후 2시부터 매장별 하루 선착순 100잔에 한해 기본 사이즈 아이스 아메리카노를 1000원 할인된 가격에 판매한다. 할인 금액은 본사가 전액 부담한다.
빽다방은 지난 7월 브랜드 아이덴티티(BI)를 개편하고 20주년 기념 신메뉴 6종을 출시한 바 있다.
할인 대상인 아이스 아메리카노는 스페셜티 원두를 20% 배합한 시그니처 블렌드 원두를 사용한 빽다방의 대표 메뉴다. 브라질 원두를 기반으로 단맛과 견과류의 고소한 풍미를 살린 것이 특징이다.
프로모션은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방과 빽다방 빵연구소에서 진행된다. 매장별 준비 수량이 소진되면 조기 종료된다.
매장 방문 고객에 한해 1회 주문 시 1잔까지 할인받을 수 있으며 스마트오더와 배달 주문은 제외된다. 멤버십 적립과 쿠폰 사용 등 다른 할인 혜택과 중복 적용도 불가능하다.
flurry327@newspim.com