무신사, 인도네시아 최대 유통회사와 맞손…동남아 진출 가속화

AI 핵심 요약beta
- 무신사는 7월 MAP와 독점 유통 계약을 체결했다.
- 무신사는 무신사 스탠다드로 인도네시아 진출을 가속화했다.
- 올 상반기 인도네시아 거래액은 전년 대비 70% 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 인도네시아 최대 리테일 그룹 '미트라 아디페르카사(MAP)'와 파트너십을 기반으로 동남아시아 시장 진출을 가속화한다.
무신사와 MAP은 지난 7월 독점 유통 계약을 체결했다. 양사는 이번 협약을 바탕으로 무신사 스탠다드를 중심으로 한 오프라인 사업 확대에 나서는 한편, 인도네시아 시장 특성을 고려한 상품 운영과 마케팅 등 현지화 전략을 함께 추진할 방침이다.
MAP은 인도네시아 전역에 대규모 유통망을 갖춘 현지 대표 유통 기업으로, 패션과 스포츠, 뷰티, 식음료 등 다양한 분야에서 글로벌 브랜드의 현지 유통과 운영을 담당하고 있다. 인도네시아 80개 이상 도시에서 4000개 이상의 매장을 운영하고 있으며, 150개 이상의 글로벌 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 무신사는 MAP가 보유한 전국 단위 네트워크와 현지 사업 노하우를 활용해 인도네시아에 최적화된 사업 기반을 구축한다는 계획이다.
인도네시아는 약 2억 8000만 명의 인구를 보유한 동남아시아 최대 소비시장으로, 무신사가 동남아 사업 확대를 위해 주목해 온 핵심 시장 중 하나다. 특히 자카르타를 비롯한 주요 도시를 중심으로 글로벌 패션 브랜드에 대한 소비가 활발하고, K-팝과 드라마 등 한류 콘텐츠의 영향력이 확대되면서 한국 패션에 대한 현지 수요도 이어지고 있다. 실제로 올해 상반기 무신사 글로벌 스토어의 인도네시아 지역 거래액은 전년 동기 대비 약 70% 증가했다.
무신사 관계자는 "인도네시아는 동남아시아 최대 규모의 내수 시장을 갖춘 데다 글로벌 스토어를 통해 K-패션에 대한 실질적인 구매 수요까지 확인한 전략적 요충지"라고 말했다.
fineview@newspim.com