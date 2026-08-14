농심, 배틀그라운드와 협업…한정판 웰치스 에디션 선봬

AI 핵심 요약beta
- 농심이 14일 웰치스와 배틀그라운드 협업을 시작했다.
- 농심은 한정판 에디션과 보급함 기획세트를 선보였다.
- 농심은 오프라인 이벤트와 대회로 접점을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 탄산음료 웰치스와 배틀로얄 PC 슈팅게임 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'의 여름 시즌 협업을 진행한다. PC방을 중심으로 게임 이용자들에게 친숙한 웰치스와 배틀그라운드의 시너지를 통해 소비자와의 접점을 확대한다는 계획이다.
농심은 배틀그라운드 디자인을 적용한 '웰치스 포도 PUBG 에디션'을 기간 한정으로 선보인다. 제품 패키지에 배틀그라운드 게임 디자인 요소를 적용해 게임 팬들에게 색다른 재미와 소장 가치를 더했다. 해당 제품은 전국 유통점에서 구매할 수 있다.
협업을 기념한 한정판 '웰치스 X PUBG 보급함' 기획세트도 출시한다. 게임 속 '보급함'을 모티브로 웰치스와 한정판 굿즈, 게임 아이템 쿠폰 등으로 구성했다. 보급함 세트는 8월 14일 오전 11시부터 농심 자사몰 '농심몰'에서 한정 판매한다.
게임 이용자들이 직접 협업을 경험할 수 있는 오프라인 이벤트도 진행한다. 농심은 14일부터 27일까지 서울 강남역점, 부산 서면점 등 '농심 레드포스 PC아레나' 7개 지점과 서울 성동구 'PUBG 성수'에서 웰치스 구매 고객을 대상으로 게임 아이템 및 농심 스낵 '닭다리'를 받을 수 있는 스크래치 쿠폰을 증정한다. 이와 함께 9월 초 '웰치스배 배틀그라운드 대회'도 개최해 이용자와 크리에이터를 대상으로 웰치스를 알릴 계획이다.
농심 관계자는 "앞으로도 웰치스가 젊은 소비자들의 일상과 문화 속에서 자연스럽게 함께하는 마케팅을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com