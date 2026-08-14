LF 슈즈 브랜드 '킨', 제주에 국내 첫 플래그십 스토어 오픈

AI 핵심 요약beta
- LF가 14일 제주 칠성로에 킨 국내 첫 플래그십 스토어를 열었다.
- 매장은 재생 목재와 현무암으로 꾸며 지속가능성을 체험하게 했다.
- 재스퍼 신제품과 협업품을 선보이며 제주 거점화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 생활문화기업 LF가 전개하는 미국 어반 아웃도어 슈즈 브랜드 '킨(KEEN)'이 14일 제주도 칠성로에 국내 최초 단독 플래그십 스토어를 오픈했다.
이번 매장은 제품 판매를 넘어 킨이 추구하는 지속가능성과 자연 속 라이프스타일을 직접 경험할 수 있는 공간으로 기획됐다. 첫 플래그십 스토어 위치로 제주를 택한 것은 바다와 산, 오름 등 다양한 자연환경을 갖춘 제주가 킨의 브랜드 철학을 보여주기에 적합하다고 판단했기 때문이다.
매장에는 고재를 재가공한 재생 목재와 제주 현무암, 식재 등을 활용해 자연과 어우러지는 공간을 구현했다. 위치는 공항에서 차량으로 약 20분 거리에 있는 패션·쇼핑 거리 칠성로로 정했다.
상품은 스테디셀러 '재스퍼(JASPER)'의 26FW 신규 컬렉션을 비롯해 하이킹 기능성 라인 '타기(TARGHEE)' 등을 폭넓게 선보인다. 오는 8월 15일 공식 발매하는 'Madhappy' 협업 제품도 이곳에서 가장 먼저 공개한다.
킨 관계자는 "제주 플래그십 스토어를 킨의 제품과 브랜드 철학을 경험하는 공간을 넘어, 고객들이 제주에서 다양한 활동과 문화를 경험할 수 있는 거점으로 만들어 나가고자 한다"고 말했다.
fineview@newspim.com