[AI MY 증시전망] 코스피, 美 PPI 안도·반도체 강세에 상승 전망

AI 핵심 요약beta
- AI는 14일 코스피·코스닥이 상승 시도했다고 전망했다.
- 미국 PPI 안도감과 반도체주 강세가 지수 하단을 받쳤다.
- 다만 전일 급등 부담과 연휴 관망세는 변수였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전일 급등·연휴 앞 매물 부담에도 반도체 훈풍 지속 전망
이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 국내 증시는 전일 급등에 따른 매물 부담과 광복절 연휴를 앞둔 관망세에도 미국 물가 부담 완화와 반도체주 강세에 힘입어 상승 흐름을 이어갈 전망이다. 특히 미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 밑돈 가운데 샌디스크의 긍정적인 중장기 전망으로 미국 반도체주가 상승하면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주에도 매수세가 이어질지 주목된다.
간밤 미국 뉴욕증시도 일제히 상승했다. 다우존스30 산업평균지수는 0.13%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.65%, 나스닥지수는 0.81% 올랐다. 필라델피아 반도체지수도 0.46% 상승했다. 종목별로는 샌디스크가 13.8% 급등한 가운데 마이크론(4.23%), 엔비디아(0.54%), 브로드컴(0.43%) 등 반도체주가 강세를 보였다.
한지영 키움증권 연구원은 "금일에는 최근 연속 급등에 따른 차익실현 및 연휴 돌입 전 관망심리에도 미국 7월 PPI 안도감, 샌디스크발 호재 등에 힘입어 강세 흐름을 보일 전망"이라고 분석했다.
◆ 美 PPI 예상 하회…금리 부담 완화
AI 분석은 이날 국내 증시가 미국 물가 지표에 대한 안도감을 바탕으로 상승을 시도할 가능성에 무게를 뒀다. 다만 전일 코스피가 3% 넘게 급등한 만큼 장중 매물 출회에 따른 변동성은 나타날 수 있다고 판단했다.
미국 7월 PPI는 전년 동월 대비 4.7% 상승해 시장 예상치인 4.9%를 밑돌았다. 근원 PPI는 4.2%로 예상치에 부합했다. 앞서 7월 CPI가 시장 예상에 부합한 데 이어 PPI까지 안정적인 흐름을 보이면서 연준의 추가 금리 인상 우려도 낮아졌다. 미국 10년물 국채금리는 5bp 하락한 4.643%를 기록했다.
한 연구원은 "7월 미·이란 충돌 재개 후 발생한 유가 상승과 관세 여파가 기업 원가 인상을 거쳐 소비자물가로 전이될 우려가 있었으나 데이터상으로는 적어도 생산단계의 가격 압력이 진정되고 있음을 재확인시켜줬다"고 설명했다. 이어 "7월 고용 둔화와 CPI 예상 부합, PPI 예상 하회, 유가 상승 압력 제한은 연준의 연내 금리 인상 가능성을 낮추는 근거를 쌓아가고 있다"고 평가했다.
◆ 샌디스크발 훈풍…국내 반도체 강세 이어질까
반도체주도 이날 국내 증시의 핵심 변수로 꼽힌다. 샌디스크는 인베스터데이에서 2028~2030년 연평균 10%대 중후반의 매출 성장과 장기공급계약 확대 등을 제시했다. 이에 샌디스크가 13.8% 급등했고 마이크론과 램리서치도 각각 4.2%, 3.3% 상승했다.
최근 국내 증시에서도 AI 인프라 수요 호조와 반도체 업황 기대가 되살아나면서 외국인 수급이 개선되고 있다. 키움증권은 일부 업종에 매수세가 집중됐던 이전과 달리 최근에는 다수 업종으로 순환매가 나타나고 있다는 점에서 수급 여건도 개선되고 있다고 분석했다.
AI는 이날 전일 급등에 따른 매물 부담으로 상승 폭이 제한될 가능성은 있지만, 미국 물가 부담 완화와 반도체주 강세가 지수의 하단을 뒷받침할 것으로 예상했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체주 강세가 이어지는지와 최근 순매수로 돌아선 외국인 수급의 연속성이 이날 증시 흐름을 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.
nylee54@newspim.com