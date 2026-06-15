평택 해군 2함대, 제1연평해전 승전 27주년 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 해군 제2함대가 15일 제1연평해전 승전 27주년 기념식을 거행했다
- 제1연평해전은 1999년 6월 15일 NLL을 침범한 북한 함정을 격퇴한 해전이었다
- 김경률 참모총장과 이재섭 사령관은 참전용사 호국정신 계승과 안보 결의를 강조했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 해군 제2함대사령부(2함대)는 15일 부대 내 충무동산에 위치한 제1연평해전 전승기념비 앞에서 '제1연평해전 승전 27주년 기념식'을 거행했다고 밝혔다.
제1연평해전은 1999년 6월 15일 연평도 서방 해상에서 NLL(북방한계선)을 침범해 기습 선제 사격을 가한 북한 경비정을 우리 해군 참수리 고속정(PKM) 325호정 등 2함대 경비함정들이 대응을 통해 어뢰정 1척을 격침하고 경비정 5척을 대파한 전투다.
이재섭 2함대사령관(소장) 주관으로 열린 이번 기념식에는 1999년 해전 당시 지휘관을 비롯해 참전용사들과 함대 장병, 군무원 등 200여 명이 참석했다.
기념식은 참전용사 소개, 국민의례, 작전경과보고, 해군참모총장 축전 대독, 기념사, 해군가 제창 순으로 진행됐다.
이날 김경률 해군참모총장은 축전을 통해 "제1연평해전은 참전 장병들이 혼연일체가 되어 임전무퇴의 정신을 발휘했던 전투"라며 "자랑스러운 승전 역사를 거울삼아 국민의 생명과 안전을 수호하는 만전을 기해달라"고 당부했다.
이에 이재섭 2함대사령관은 "제1연평해전은 우리의 바다를 혼신을 다해 지켜낸다는 필승의 신념을 보여준 명예로운 해전이었다"며 "참전용사의 호국정신을 계승해 나가자"고 말했다.
참석자들은 이날 전승기념비를 함께 둘러보며 안보 결의를 다진 뒤 부대를 떠나는 참전용사들에게 경의를 표했다.
krg0404@newspim.com