크림, '2026 카스쿨 페스티벌' 메인 파트너 참여

AI 핵심 요약beta
- 크림이 22일 과천 서울랜드 카스쿨 페스티벌 메인 파트너로 참여한다.
- 지난달 판 얼리버드 2000장은 45초 만에 매진됐다.
- 행사는 음악·워터쇼·패션을 결합하고 효리수가 첫 무대를 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 트렌드 거래 플랫폼 크림(KREAM)이 오는 22일 과천 서울랜드에서 열리는 '2026 카스쿨 페스티벌'의 메인 파트너로 참여한다고 14일 밝혔다.
카스쿨 페스티벌은 음악과 워터 퍼포먼스, 패션·라이프스타일 콘텐츠를 결합한 문화 행사로 올해 4회째를 맞는다.
크림은 지난달 카스쿨 페스티벌 얼리버드 티켓 2000장을 단독 판매했다. 해당 티켓은 예매 시작 45초 만에 매진됐으며, 크림 주간 전체 판매량 1위를 기록했다. 이후 판매한 1차 할인 티켓도 매진됐다.
크림은 티켓 판매와 함께 페스티벌 준비물과 스타일링을 제안하는 기획 콘텐츠도 운영하고 있다. 이용자는 크림에서 공식 티켓을 예매하고 행사에 활용할 패션 아이템을 함께 탐색·구매할 수 있다.
올해 행사에는 소녀시대 유닛 '효리수'가 결성 후 첫 무대를 선보이며 몬스타엑스, 하이라이트, 터치드 등이 참여한다.
현장에는 대형 워터 슬라이드 '카스쿨 라이드'와 티셔츠·고글을 꾸밀 수 있는 '스웨그샵', 헤어·메이크업을 제공하는 '스타일링 라운지' 등 패션·뷰티 체험 프로그램도 마련된다.
크림 관계자는 "앞으로도 패션, 음악, 공연이 결합된 새로운 경험 소비 영역을 적극적으로 발굴하고 제안할 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com