이랜드그룹, 상반기 영업익 2316억…"체질개선, 10년내 최대 실적"

AI 핵심 요약beta
- 이랜드그룹이 13일 상반기 매출 2조8398억원, 영업익 2316억원을 기록했다.
- 패션·외식·유통 전 부문이 고르게 성장해 영업익은 10년 내 최고였다.
- 순이익도 1114억원 개선됐고 선택과 집중 전략이 실적을 끌어올렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드그룹이 패션·외식·유통 전 사업부문의 고른 성장에 힘입어 올 상반기 10년 내 최고 영업이익을 기록했다.
이랜드는 13일 공시를 통해 2026년 이랜드월드 연결기준 상반기 누적 매출 2조 8398억원, 영업이익 2316억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 4%, 영업이익은 48% 증가한 수치다. 순이익도 전년 동기 대비 1114억원 개선됐다.
이랜드그룹 관계자는 "올 상반기 누적 매출과 순이익 실적이 동반 성장했고, 특히 영업이익은 10년 내 상반기 최고 실적을 달성했다"라며 "주요 사업부 및 보유 브랜드의 체질개선 효과가 본격적으로 실적에 반영되면서 순이익 또한 전년 동기 대비 크게 개선됐다"라고 말했다.
패션 부문은 상반기 누적 기준 매출이 전년 동기 대비 9%, 영업이익이 29% 증가하며 외형과 수익성이 함께 성장했다. 뉴발란스와 뉴발란스키즈가 안정적인 성장세를 이어간 가운데 스파오·미쏘·후아유 등 주요 자체 브랜드도 매출과 영업이익이 동반 성장하며 포트폴리오 전반의 경쟁력이 강화됐다. 특히 여성 SPA 브랜드 미쏘는 상반기 누적 매출이 전년 동기 대비 34% 늘었다. 20대부터 40대까지 폭넓은 여성 고객을 겨냥해 출근과 일상에서 활용할 수 있는 오피스룩과 베이직 상품을 강화하고, 고객 수요에 빠르게 대응하는 상품 운영 체계를 구축한 것이 성장으로 이어졌다.
외식 부문은 6년 연속 성장세를 이어갔다. 이랜드이츠는 상반기 누적 기준 매출이 전년 동기 대비 11%, 당기순이익이 50% 증가하며 외형 확대와 수익성 개선을 동시에 달성했다. 애슐리퀸즈가 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 수준의 성장세를 보이며 핵심 브랜드 역할을 했고, 피자몰·델리바이애슐리·로운도 각각 매출이 36%, 35%, 43% 늘며 외식 포트폴리오 강화에 기여했다. 세 브랜드는 각각 연매출 500억원 규모를 바라보는 차세대 브랜드군으로 성장하고 있다. 피자몰은 단품 전문점 모델 확대, 델리바이애슐리는 데이터 고도화를 통한 운영, 로운은 건강 외식 수요 확대에 힘입어 성장세를 이어가고 있다.
유통 부문을 담당하는 이랜드리테일도 뚜렷한 실적 개선을 이뤄냈다. 상반기 누적으로 전년 동기 대비 거래액이 3%, 영업이익이 243% 늘었다. 주요 점포 수시MD 및 신규 브랜드 유치, 오프 프라이스 스토어 'NC 픽스' 확장 등의 투자와 더불어 수익관점에 집중한 체질 개선이 실적으로 나타났다는 설명이다. 당기순이익도 1분기에 이어 2분기까지 흑자 기조를 이어가며 코로나19 이후 최초로 상반기 누적 흑자를 달성했다.
이랜드그룹 관계자는 "선택과 집중 전략을 통해 성장성이 검증된 사업영역과 브랜드에 투자하면서도 경영 효율화를 동시에 진행한 결과 실적과 수익은 성장하고 순차입금은 감소하는 재무구조 개선 효과가 나타나고 있다"라며 "10년 내 최고 영업이익 실적을 기록 중인 만큼 핵심 사업 영역의 경쟁력을 높이면서 경영 효율화 기조를 유지할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com