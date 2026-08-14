[모닝 리포트] "한국금융지주, KDB생명 인수로 종합금융그룹 도약…목표주가 30만원 유지"

AI 핵심 요약beta
- 한국금융지주가 14일 KDB생명 인수를 추진했다.
- 신한투자증권은 종합금융그룹 도약의 전환점이라 봤다.
- 다만 자본 정상화 전까지 단기 효과는 제한적이라 했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 한국금융지주가 KDB생명 인수를 추진하며 종합금융그룹으로의 도약과 장기 조달 파이프라인 확보라는 구조적 성장의 전환점을 맞이했다는 분석이 나왔다. 다만 자본 정상화까지 시간이 걸리는 만큼 단기적인 이익 기여 및 자본 효율성 제고 효과는 제한적일 것으로 평가됐다.
임희연·이지연 신한투자증권 연구원은 14일 리포트에서 한국금융지주에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 유지했다. 임 연구원은 "KDB생명 인수는 단기 이익 창출 목적의 M&A가 아닌 장기 조달 파이프라인 확보를 위한 딜"이라며 "인수가격 및 증자 규모 등 세부 조건은 미확정 상태지만, 장기 운용 구조 확보 측면에서 구조적 성장의 전환점이 될 것"이라고 설명했다.
이번 인수의 주요 기대 효과로는 포트폴리오 강화, 시너지 창출, 이익 변동성 완화가 제시됐다. 임 연구원은 "증권, 자산운용, 저축은행, 캐피탈, PE, 부동산신탁에 이어 보험사까지 갖추며 종합금융그룹으로 도약이 기대된다"며 "경쟁 금융그룹들과의 사업 구조 간극이 축소될 것"이라고 내다봤다.
시너지 측면에서는 "증권이 부동산·인프라 딜을 발굴하고 구조화할 때 보험이 장기 투자자로 받아주는 구조가 형성될 수 있다"며 "셀다운을 소화할 내부 앵커 LP 확보로 자금 회수 기간이 짧아지고 신규 딜 여력이 확대될 것"이라고 밝혔다. 아울러 연금, 변액, 상속·증여 등 보험 상품을 직접 제조 및 판매함으로써 WM(자산관리) 채널 확장도 기대된다고 덧붙였다.
이익 안정성 측면도 긍정적으로 평가됐다. 임 연구원은 "CSM(계약서비스마진) 상각에 기반한 보험사의 예측 가능한 이익과 장기 계약 구조는 주식시장 사이클에 연동되는 그룹 이익의 변동성을 완화해 줄 요소"라고 짚었다.
다만 본격적인 시너지 창출은 KDB생명의 자본 정상화 이후에나 가능할 것으로 분석됐다. 임 연구원은 "KDB생명의 기본자본 K-ICS 비율이 -25% 수준인 데다, 2027년 기본자본 규제(50%) 도입을 감안해야 한다"며 "상반기 기준 KDB생명의 그룹 이익 기여도는 0.7% 수준에 불과하고, 언론 보도대로 약 1조원 규모의 추가 자금 투입 시 당분간 ROE(자기자본이익률) 희석이 불가피하다"고 지적했다.
그는 "투입될 자본이 본업 수준의 수익(ROE 20% 수준)을 창출하기까지는 자본 활용도 제고 효과의 이연이 불가피하다"며 "인수가격 및 산업은행의 사전 증자 규모 등 세부 조건 확정이 향후 관건이 될 것"이라고 강조했다.
ssup825@newspim.com