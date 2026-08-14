[특징주] 더본코리아, 美 소스 사업 확대에 프리마켓서 22%↑

AI 핵심 요약beta
- 14일 더본코리아가 TBK 소스 해외공략 소식에 급등했다.
- 백종원 대표는 12일 LA 식당서 11종 소스를 소개했다.
- 더본코리아는 북미·태국서 공급과 메뉴 적용을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 더본코리아가 프리마켓에서 20% 넘게 급등하고 있다. 기업간거래(B2B) 전용 'TBK(The Born Korea) 소스'를 앞세워 미국 외식시장 공략을 확대하고 있다는 소식이 주가에 영향을 미친 것으로 분석된다.
이날 넥스트레이드(NXT)에 따르면 오전 8시 45분 기준 더본코리아는 전 거래일 대비 22.57% 오른 1만7280원에 거래되고 있다.
더본코리아는 B2B 전용 'TBK 소스'를 중심으로 해외 사업 확대에 나서고 있다. 백종원 더본코리아 대표는 지난 12일 미국 로스앤젤레스(LA) 현지 식당을 찾아 김치분말소스와 양념치킨소스, 갈비양념소스 등 TBK 소스 11종을 활용한 메뉴를 소개하고 제품 공급과 활용 방안을 논의했다.
더본코리아는 지난해부터 미국과 캐나다, 태국, 대만, 중국 등에서 현지 식품·유통기업과 TBK 소스 공급을 협의해왔다. 최근에는 현지 외식업체로 협력 대상을 확대하고 있으며 북미와 태국에서는 제품 공급 범위와 유통 방식, 메뉴 적용 등을 논의하고 있다.
nylee54@newspim.com