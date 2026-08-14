아시아나-대한항공 직원 자녀 초청 진로 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 아시아나항공이 13·14일 자녀초청행사를 열었다.
- 양사 임직원 초등생 자녀에 승무원 진로교육을 했다.
- 통합 앞두고 가족 교류와 소통 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=아시아나항공은 13일과 14일 양일간 서울 오쇠동 본사에서 아시아나항공과 대한항공 양사 임직원 초등학생 자녀들을 초청해 '오늘은 내가 승무원'을 주제로 견학 및 승무원 진로 교육을 실시했다.
이번 행사는 양사 통합을 앞두고 마련된 교류 프로그램이다. 지난 1월 항공사 정비 업무를 소개한 'Why? 항공과학 탐험교실'에 이어 두 번째로 열린 행사다.
진로 교육에 참가한 양사 직원과 자녀들은 평소 일반인 출입이 제한되는 객실훈련원에서 승무원의 역할을 직접 경험하는 신나는 3가지 특별 미션을 수행했다. 주요 프로그램은 ▲객실 승무원 체험 ▲안전 훈련 체험 ▲ 운항승무원 직업특강 등으로 구성돼 호응을 얻었다.
행사에 참가한 초등학생 자녀는 "진짜 승무원처럼 기내 방송과 비상탈출 훈련을 체험해보니 설렜다"며 "부모님의 일터를 더 깊이 이해하고 다른 친구들과 어울리며 잊지 못할 특별한 추억을 만들었다"고 소감을 전했다.
아시아나항공 관계자는 "이번 행사가 자녀들에게 부모 직업에 대한 자부심을 심어주는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 일과 가정이 양립할 수 있는 가족친화적 기업문화를 조성하고, 통합을 앞두고 양사 구성원과 가족들이 서로 소통할 수 있는 교류 프로그램을 확대해 성공적인 통합 기틀을 마련하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com