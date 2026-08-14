국민의힘, 李대통령 '임기 단축 개헌' 발언에 "연임 꼼수 멈춰라"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 블낫블과 정점이 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 7일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 정점은 '일기'를, 블낫블은 '애프터글로우(afterglow)'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블(위)과 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 먼저 블낫블은 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 블낫블이라는 팀 안에서 여러가지 음악적 색깔을 키워가고 있다. 때로는 청량하고 시원한, 때로는 따뜻하고 부드러운, 또 때로는 강렬하고 폭발력있는 음악들을 팀원들과 함께 만들어오며 음악이 전해줄 수 있는 위로에 대해 배웠다"라고 말했다. 이어 "밴드음악이라는 울타리 안에서 벗어나 블낫블은 더 다양한 색깔과 모습을 가졌다는걸, '히든 스테이지'를 통하여 더 많은 분들에게 알려드리고 싶어 지원하게 됐다"고 밝혔다. 블낫블이 본선에서 선보이는 '애프터글로우'는 담백한 어쿠스틱 기타 사운드를 중심으로, 섬세하게 어우러지는 악기들과 보컬의 조화가 빚어내는 따스한 울림이 특징인 곡이다. '애프터글로우'에 대해 "지난 계절의 찬란함을 노래하는 내용으로, 누구나 가지고 있는 자신의 기억 속 가장 반짝이는 부분을 떠올릴 수 있게 하는 곡"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블. 2026.08.13 alice09@newspim.com 이어 "이 노래는 우리가 함께 노래했던 그 시간, 행복했던 기억들을 담아낸다. 바람이 불어오는 해질녘, 우리의 이름이 메아리처럼 남아 또 다른 누군가의 기억 속 잔광이 되기를 바라는 마음"이라고 설명했다. 블낫블은 '블루 이즈 낫 블루(blue is not blue)'의 약자로, '우리들의 파란 에너지로 당신들을 우울하지 않게 하겠다'라는 의미를 갖고 있다. 블낫블은 '히든 스테이지'를 통해 이루고 싶은 목표에 대해 "저희들의 노래로 많은 분들에게 위로를 드리는 것"이라고 밝혔다. 또한 "아직은 배울게 많은 신생 인디밴드이지만, 저희 음악을 사랑해주시는 분들과 앞으로 사랑해주실 분들을 위해 계속 정진하며 오랫동안 음악을 들려드리고 싶다"라며 포부를 드러냈다. 정점 역시 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 나의 삶을 노래하고, 그 음악이 듣는 이들에게 위로가 되길 바라는 아티스트"라며 "이 마음과 진심을 더 많은 사람들에게 전하고자 지원하게 됐다"고 밝혔다. 그가 선보이는 자작곡 '일기'는 음악을 하던 초기의 심정을 솔직하게 담아낸 노래이다. 정점은 "아무리 해봐도 도저히 답이 없어 보이던 때의 심정을 자연스럽게 담아보려고 했다"고 소개했다. 이어 "꿈을 꾸는 사람의 고뇌와 두려움을 담아내고 나를 믿고 기다리는 누군가의 미안함이 담긴 곡"이라고 부연했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 정점은 앞으로의 활동 목표에 대해 "지금처럼 즐기며 음악하고 살아가는 것"이라며 "먼 미래에도 지금처럼만 즐기며 음악하며 살아가고 싶다"고 강조했다. 다양한 포부와 목표, 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드, 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com