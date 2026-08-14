전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.14 (금) ENG 中文
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

국민의힘, 李대통령 '임기 단축 개헌' 발언에 "연임 꼼수 멈춰라"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 박충권 국민의힘 대변인이 14일 이재명 대통령의 개헌 발언을 비판했다.
  • 그는 임기 단축형 개헌 언급을 임기 연장 꼼수라며 중단하라고 했다.
  • 또 참정권 사태 수습이 우선이라며 연임 우려를 직접 해명하라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"6·3 투표지 참사 진상규명이 우선…반도체 핑계 권력 연장 안 돼"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 박충권 국민의힘 수석대변인은 14일 이재명 대통령이 최근 국민의힘 의원들과의 비공개 회동에서 임기를 단축해서라도 개헌을 추진할 수 있다는 취지의 발언을 한 것으로 알려진 데 대해 "임기 연장 꼼수를 멈추라"고 촉구했다.

박 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이 대통령이 비공개 회동에서 '임기를 단축해서라도 개헌하겠다'는 뜻을 내비쳤다고 한다"며 "지금 이 정권에 시급한 것은 권력 구조 개편이라는 정치적 셈법이 아니라 최악의 국정 참사를 되돌아보는 일"이라고 말했다.

박충권 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

앞서 김태호 국민의힘 의원은 전날 이 대통령과의 골프 회동에서 분권형 권력구조 개헌 필요성을 제안하자 이 대통령이 "내 임기를 단축해서라도 개헌을 해야 한다는 생각"이라는 취지로 말했다고 전했다.

김 의원에 따르면 이 대통령은 야권에서 제기되는 '연임 개헌' 의혹에 대해서는 국회의 개헌 의결 정족수를 언급하며 연임이나 독재를 위한 것으로 해석할 필요가 없다는 취지로 선을 그었다.

박 수석대변인은 그러나 최근 개헌 논의를 임기 연장 시도와 연결 지으며 공세를 이어갔다.

그는 "6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태는 대한민국 민주주의의 뿌리인 국민 참정권을 짓밟은 대참사였다"며 "국회 국정조사와 특검 논의 등 진상규명이 현재진행형인 상황에서 정권이 느닷없이 '권력구조 개헌'을 들고 나오는 것은 명백한 본말전도이자 시선 돌리기"라고 주장했다.

이어 "참정권의 기초마저 흔들려 진상조사가 이어지는 와중에 반도체를 핑계로 대통령 임기를 운운하는 것은 국민을 대놓고 우롱하는 처사"라고 비판했다.

박 수석대변인은 또 검찰 보완수사권 폐지와 정부의 부동산 정책, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 사태 등을 거론하며 "이재명 정권 1년, 국민은 단 한 번도 경험해보지 못한 '민생 도탄의 나라'를 살아내고 있다"고 말했다.

그러면서 "국책사업의 연속성은 장기 집권을 위한 징검다리가 결코 될 수 없다"며 "반도체를 방패 삼아 임기 연장과 권력 연장을 정당화하려 하지 말라"고 했다.

이어 "이 대통령은 직접 국민 앞에 나와 '연임은 없다' 다섯 자로 밝히라"고 촉구했다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
최태원-노소영, 오늘 재산분할 재상고 시한 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송이 최종 결론을 앞두고 있다. 파기환송심에서 9440억원의 재산분할금 지급 판결이 내려진 가운데, 재상고 시한이 임박하면서 양측의 재상고 여부에 관심이 쏠린다.  14일 법조계에 따르면 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 재상고 기한은 이날 밤 12시까지다. 민사소송법상 상고·재상고 제기 기간은 판결서가 송달된 날부터 14일이다. 재계의 관심은 최 회장 측의 재상고 여부에 쏠려 있다. 판결 초기에는 재상고하지 않을 것이란 관측이 많았지만, 막판까지 변호인단과 재상고 여부를 두고 고심하는 것으로 전해졌다.  판결 선고 직후 최 회장 측 법률대리인은 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"고 밝한 바 있다. 노 관장 측의 재상고 검토 여부에 대해선 알려지지 않았다. 앞서 지난달 24일 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 선고기일을 열고 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 지급하라'고 선고했다. 재판부는 최 회장에게 판결 확정일 다음 날부터 모두 갚는 날까지 연 5%의 비율로 지연손해금을 지급하라고 명령했다. 최 회장이 시한 내 재상고를 하지 않으면 판결이 바로 확정되고, 다음 날부터 돈을 모두 갚을 때까지 연 5%의 지연 이자를 물어줘야 한다. 재산분할금 9440억 원을 기준으로 하면 지연이자는 1년에 약 472억원에 달한다. 한 달로 환산하면 약 39억3300만원, 하루 기준으로는 약 1억3000만원에 달한다. 파기환송심에서도 SK㈜ 주식이 재산분할 대상이라는 판단이 유지된 만큼 재상고가 이뤄진다면 최 회장 측이 법률적 쟁점을 다시 제기할 가능성이 주로 거론된다.  최 회장 뿐 아니라 양측 중 한 쪽이라도 재상고 시 사건은 다시 대법원의 판단을 받는다. 대법원은 파기환송심이 앞선 대법원 판결 취지를 충분히 반영했는지, 재산분할 비율 산정 과정에 법리 오해 부분은 없는지 등을 심리할 것으로 예상된다. 대법원 판단 전까지 파기환송심 판결은 확정되지 않는다. 다만 대법원은 사실관계를 다시 따지는 재판이 아니라 법리 오해 여부만 판단하는 법률심이라 결과가 뒤집힐 가능성은 크지 않다는 분석도 나온다.   100wins@newspim.com 2026-08-14 06:00
사진
[히든스테이지]블낫블·정점 공개 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지'에 블낫블과 정점이 본선 무대를 펼친다. '히든 스테이지' 운영사무국은 매주 금요일 2팀씩 10주에 걸쳐 총 20팀의 영상을 순차적으로 공개한다. 7일 뉴스핌의 유튜브 채널 '뉴스핌TV'를 통해 정점은 '일기'를, 블낫블은 '애프터글로우(afterglow)'를 선보인다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블(위)과 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 먼저 블낫블은 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 블낫블이라는 팀 안에서 여러가지 음악적 색깔을 키워가고 있다. 때로는 청량하고 시원한, 때로는 따뜻하고 부드러운, 또 때로는 강렬하고 폭발력있는 음악들을 팀원들과 함께 만들어오며 음악이 전해줄 수 있는 위로에 대해 배웠다"라고 말했다. 이어 "밴드음악이라는 울타리 안에서 벗어나 블낫블은 더 다양한 색깔과 모습을 가졌다는걸, '히든 스테이지'를 통하여 더 많은 분들에게 알려드리고 싶어 지원하게 됐다"고 밝혔다. 블낫블이 본선에서 선보이는 '애프터글로우'는 담백한 어쿠스틱 기타 사운드를 중심으로, 섬세하게 어우러지는 악기들과 보컬의 조화가 빚어내는 따스한 울림이 특징인 곡이다. '애프터글로우'에 대해 "지난 계절의 찬란함을 노래하는 내용으로, 누구나 가지고 있는 자신의 기억 속 가장 반짝이는 부분을 떠올릴 수 있게 하는 곡"이라고 소개했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 블낫블. 2026.08.13 alice09@newspim.com 이어 "이 노래는 우리가 함께 노래했던 그 시간, 행복했던 기억들을 담아낸다. 바람이 불어오는 해질녘, 우리의 이름이 메아리처럼 남아 또 다른 누군가의 기억 속 잔광이 되기를 바라는 마음"이라고 설명했다. 블낫블은 '블루 이즈 낫 블루(blue is not blue)'의 약자로, '우리들의 파란 에너지로 당신들을 우울하지 않게 하겠다'라는 의미를 갖고 있다. 블낫블은 '히든 스테이지'를 통해 이루고 싶은 목표에 대해 "저희들의 노래로 많은 분들에게 위로를 드리는 것"이라고 밝혔다. 또한 "아직은 배울게 많은 신생 인디밴드이지만, 저희 음악을 사랑해주시는 분들과 앞으로 사랑해주실 분들을 위해 계속 정진하며 오랫동안 음악을 들려드리고 싶다"라며 포부를 드러냈다. 정점 역시 '히든 스테이지' 지원 동기에 대해 "저는 나의 삶을 노래하고, 그 음악이 듣는 이들에게 위로가 되길 바라는 아티스트"라며 "이 마음과 진심을 더 많은 사람들에게 전하고자 지원하게 됐다"고 밝혔다. 그가 선보이는 자작곡 '일기'는 음악을 하던 초기의 심정을 솔직하게 담아낸 노래이다. 정점은 "아무리 해봐도 도저히 답이 없어 보이던 때의 심정을 자연스럽게 담아보려고 했다"고 소개했다. 이어 "꿈을 꾸는 사람의 고뇌와 두려움을 담아내고 나를 믿고 기다리는 누군가의 미안함이 담긴 곡"이라고 부연했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '히든 스테이지' 본선 진출자 정점. 2026.08.13 alice09@newspim.com 정점은 앞으로의 활동 목표에 대해 "지금처럼 즐기며 음악하고 살아가는 것"이라며 "먼 미래에도 지금처럼만 즐기며 음악하며 살아가고 싶다"고 강조했다. 다양한 포부와 목표, 다채로운 장르를 선보이고 있는 '히든 스테이지'의 본선 진출 20팀은 여성 솔로 11명, 남성 솔로 5명, 남성 팀 2팀, 혼성 팀 2팀이다. 여성 참가자로는 보리, 김나라, 박희수, 혼즈, 변미리, 오아, 신직선, 도이주, 마린, 채수빈, 박지은 등 11명이 이름을 올렸다. 남성 개인 부문에서는 정상호(활동명 정점)·최혁준(심각한 개구리), 윤준, 윤태경, 정다운이 본선에 올랐다. 팀 부문에는 남성 팀 구구, 블낫블과 혼성 팀 김은찬밴드, 채비가 참가한다. 이 중 신직선은 제2회 본선 경험을 가진 재도전자이며, 혼성팀 채비 역시 제3회 본선 출신으로 주목받고 있다. '히든 스테이지'의 마지막 영상은 오는 8월 28일 업로드된다. 9월 10일부터 14일까지 심사위원단 2차 본선 심사가 진행되고, 9월 25일 결승 진출 톱10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원이다. 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. alice09@newspim.com 2026-08-14 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동