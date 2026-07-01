이마트24, 웰니스 먹거리 브랜드 '가뿐한입' 출시

AI 핵심 요약beta
- 이마트24가 1일 웰니스 먹거리 브랜드 '가뿐한입'을 출시했다
- 고단백·저당·제로슈거 간편식·주류 6종을 선보여 건강 소비 트렌드를 반영했다
- 7월 한 달 앱 가입·기존 회원 대상 할인 쿠폰 등 프로모션을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이마트24가 건강 관리에 대한 소비자 관심이 높아지는 트렌드에 맞춰 고단백·저당·제로슈거 상품을 모은 웰니스 콘셉트의 신규 먹거리 브랜드 '가뿐한입'을 선보인다.
이마트24는 1일 고단백, 저당, 제로슈거 상품으로 구성한 신규 상품 라인업 '가뿐한입'을 출시한다고 밝혔다.
'가뿐한입'은 건강한 식단과 자기관리에 대한 관심이 높아지는 소비 트렌드를 반영해 기획됐다. 패키지에는 '고단백', '저당', '제로슈거' 등 상품별 핵심 특성을 표시해 소비자가 자신의 식습관과 라이프스타일에 맞는 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 했다.
이번 라인업은 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 '하루 단백질 100g', '오이 식단', '당분 걱정 없는 하이볼' 등의 트렌드를 반영해 간편식과 주류 등으로 구성했다.
출시 상품은 ▲닭이먼저냐달걀이먼저냐도시락 ▲갈릭치즈샌드위치 ▲참깨피넛샌드위치 ▲묵은지참치담백김밥 등 고단백 상품 4종과 ▲오이계란김밥 등 저당 상품 1종, ▲제로슈거사케하이볼레몬맛 500㎖ 등 제로슈거 상품을 포함한 총 6종이다.
이마트24는 출시를 기념해 7월 한 달간 다양한 프로모션도 진행한다. 모바일 앱 신규 가입 고객에게는 '묵은지참치담백김밥' 100원 구매 쿠폰을 제공하고, 기존 회원에게는 신규 간편식 4종(갈릭치즈샌드위치·하이볼 제외) 50% 할인 쿠폰을 지급한다.
손주현 이마트24 FF팀장은 "건강 관리가 일상적인 소비 기준으로 자리 잡으면서 맛과 영양을 함께 고려한 먹거리에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있다"며 "앞으로도 고객의 다양한 식생활과 라이프스타일을 반영한 차별화된 상품 개발을 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com