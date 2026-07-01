이노진, 정기철 공동대표 영입 추진

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문화·미디어 분야 30년 경력…브랜드 사업 확대 목적

콘텐츠 마케팅·셀럽 네트워크 접목해 해외 진출 기반 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이노진이 문화·콘텐츠 전문가를 공동대표로 영입해 브랜드 사업 확대와 글로벌 마케팅 경쟁력 강화에 나선다.

탈모치료와 피부재생 등 항노화 솔루션 개발기업 이노진은 엔터테인먼트·미디어 분야 전문가인 정기철 대표를 신임 공동대표이사로 영입할 예정이라고 1일 밝혔다.

정기철 공동대표 예정자는 연세대학교 경영대학원(MBA)과 서울미디어대학원 미디어연출 전공 석사 과정을 마쳤으며, 동국대학교 영상대학원 박사과정을 수료했다. 현재 큐큐큐스튜디오 대표를 맡고 있다.

이노진 로고. [사진=이노진]

정 예정자는 메타미디어랩, 메타월퍼시스 대표이사와 경기대학교 겸임교수 등을 역임했다. KBS '이은결의 매직콘서트' 기획·제작과 다수의 영화 투자에 참여하는 등 콘텐츠 제작 경험도 보유하고 있다.

이노진은 이번 공동대표 영입을 계기로 기존 탈모·피부 분야에서 축적한 제품 경쟁력에 콘텐츠 기획 역량과 엔터테인먼트 네트워크를 접목할 계획이다. 이를 통해 브랜드 중심 사업으로 영역을 넓히고 항노화 솔루션 사업의 중장기 성장 기반을 마련한다는 방침이다.

회사는 스토리텔링 기반 콘텐츠 마케팅과 셀럽 연계 마케팅도 확대할 예정이다. 국내외 브랜드 인지도를 높이고 글로벌 시장 진출 기반을 마련하기 위한 전략이다.

정기철 공동대표 예정자는 "문화 콘텐츠 산업에서 축적한 경험과 글로벌 네트워크를 바탕으로 이노진의 브랜드 경쟁력을 시장에 알리겠다"며 "항노화 전문기업으로 성장할 수 있도록 브랜드 가치를 높이고 글로벌 사업 확대에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com