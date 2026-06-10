이노진, 두피 전문 브랜드 볼빅 TV홈쇼핑 론칭

AI 핵심 요약beta
- 이노진이 13일 CJ온스타일서 볼빅 신제품을 론칭했다.
- 배우 이승연이 출연해 제품과 두피·모발 관리법을 소개했다.
- 대용량 구성과 단독 혜택으로 홈케어 수요를 겨냥했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항노화 솔루션 개발기업 이노진은 두피·탈모 전문 브랜드 볼빅의 '볼빅 스칼프 앤 헤어팩'을 13일 CJ온스타일 TV홈쇼핑을 통해 단독 론칭한다고 10일 밝혔다.
이번 방송에는 배우 이승연이 게스트로 출연해 제품을 소개하고 두피·모발 관리 노하우를 공유한다. 홈쇼핑 고객 수요를 반영해 기존 대비 용량을 늘린 대용량 구성으로 선보이며, CJ온스타일 단독 프로모션 혜택을 제공한다.
회사에 따르면 '볼빅 스칼프 앤 헤어팩'은 샴푸 후 두피와 모발에 사용하도록 설계된 대표 제품이다. 아미노산 17종이 함유됐으며, 판테놀·나이아신아마이드·프로폴리스추출물 등을 배합해 두피 보습·진정·탄력 관리와 모발 윤기·영양·부드러움 케어를 동시에 제공한다. 크림 제형으로 매일 사용 가능한 점도 특징이다.
최근 두피와 모발을 통합적으로 관리하려는 소비자 인식이 확산되면서 두피 건강까지 고려하는 수요가 증가하고 있다. 볼빅 관계자는 "건강한 모발의 시작은 두피 환경이라는 관점에서 제품을 개발해 왔다"며 "이번 방송을 통해 더 많은 소비자가 두피와 모발을 함께 관리하는 홈케어 습관을 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
한편 회사는 유통 채널 다변화를 통해 소비자 접점을 확대하고 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 방송은 13일 오후 1시 40분부터 진행된다.
nylee54@newspim.com