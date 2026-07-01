소룩스, 바이오 그룹 아리바이오홀딩스로 변신

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AR1001 글로벌 임상 3상 최종 투약 완료



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 소룩스는 사명을 아리바이오홀딩스로 변경하고 글로벌 바이오 그룹 체제로 전환한다고 1일 밝혔다.

이번 사명 변경은 기존 조명·전기 사업 기반 위에 바이오를 핵심 성장동력으로 삼겠다는 그룹 전략에 따른 것이다. 아리바이오홀딩스는 신약, 백신, 플랫폼 사업을 중심으로 그룹의 미래 성장 전략을 추진할 계획이다.

사명 변경은 아리바이오의 경구용 알츠하이머병 치료제 후보물질 AR1001이 글로벌 임상 3상 최종 환자의 투약을 마친 시점과 맞물려 이뤄졌다. 아리바이오는 최근 AR1001 임상 3상 최종 환자의 52주 투약을 완료했으며, 올해 가을 탑라인 결과를 발표할 예정이다.

아리바이오홀딩스 로고. [사진=아리바이오홀딩스]

AR1001 글로벌 임상 3상은 13개국 230여개 임상기관에서 진행됐다. 참여 환자는 총 1535명이다. AR1001은 1일 1회 복용하는 경구용 알츠하이머병 치료제 후보물질이다.

회사 측은 AR1001이 항체 치료제 중심의 알츠하이머병 치료 시장에서 복용 편의성과 접근성, 장기 투약 가능성을 갖춘 치료 옵션이 될 것으로 보고 있다.

아리바이오홀딩스는 앞으로 뇌질환 신약 개발기업 아리바이오와 백신·면역 플랫폼 기업 아리바이오랩을 중심으로 연구개발(R&D), 사업개발(BD), 전략적 투자 기능을 강화할 방침이다. 핵심 바이오 계열사에 대한 지분 확대도 추진한다.

그룹 차원에서는 계열사 간 R&D, BD, 상업화 협력을 강화한다. 신약, 백신, 면역 플랫폼, 디지털 헬스케어 등 미래 성장 분야를 중심으로 사업 확장도 검토한다.

기존 조명·전기 사업은 안정적인 수익 기반으로 유지한다. 아리바이오홀딩스는 기존 사업의 매출 확대와 수익성 개선을 이어가는 동시에 핵심 바이오 자산에 대한 투자를 확대한다는 계획이다.

회사 측은 이를 통해 글로벌 바이오 자산을 발굴·육성하는 지주 플랫폼으로 전환한다는 구상이다. 바이오 계열사에 대한 전략적 투자와 사업 확대를 통해 신약·백신·플랫폼·투자를 연결하는 성장 체계를 구축하겠다는 방침이다.

회사 관계자는 "이번 사명 변경은 그룹의 미래 성장 방향을 보다 명확하게 보여주기 위한 결정"이라며 "AR1001 글로벌 임상 3상 최종 투약 완료와 아리바이오랩의 백신·면역 플랫폼, 기존 사업 기반을 바탕으로 글로벌 바이오 그룹으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

이어 "핵심 바이오 계열사에 대한 전략적 투자와 사업 확대를 통해 신약·백신·플랫폼·투자를 연결하는 바이오 성장 플랫폼을 구축해 기업가치를 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com