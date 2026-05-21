소룩스, 임시주총서 '아리원'으로 사명 변경 추진

AI 핵심 요약beta
- 소룩스가 6월 29일 임시주총에서 사명을 아리원으로 변경하고 8월 11일 아리바이오와 합병한다고 했다
- 아리원은 아리바이오·아리바이오랩을 성장축으로 AI·데이터센터 등 첨단 인프라 플랫폼 사업을 추진한다
- 아리바이오는 알츠하이머 치료제 AR1001 임상3상과 10조원 규모 글로벌 판권·7조원 기술수출, CB 안정성 확보 계획을 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 소룩스가 오는 6월 29일 임시주주총회에서 사명을 '아리원(ARI ONE)'으로 변경하는 안건을 추진한다고 21일 밝혔다. 아리바이오와의 합병 예정 기일은 8월 11일이다.
아리원은 알츠하이머 치료제 개발기업 아리바이오와 백신 플랫폼 기업 아리바이오랩(옛 차백신연구소)을 핵심 성장축으로 삼고 AI·데이터센터·첨단 인프라 사업을 연계하는 플랫폼 역할을 맡게 된다.
아리바이오는 알츠하이머 치료제 AR1001의 글로벌 임상 3상을 진행 중이다. 임상 3상은 오는 6월 내 총 1535명 투약이 종료될 예정이며, 9월경 탑라인 데이터를 발표하고 이후 미국 FDA에 신약허가신청서(NDA)를 제출할 계획이다. 아리바이오가 현재까지 체결한 AR1001 글로벌 독점 판매권 계약 규모는 누적 약 10조원이다. 최근에는 중국 푸싱제약과 약 7조원 규모의 기술수출 계약을 체결했으며, 초기 계약금 및 옵션 비용의 조기 입금이 확정됐다.
아리바이오랩은 백신 플랫폼 기술을 기반으로 퇴행성 뇌질환 예방·치료 분야 확장을 추진하고 있다.
최근 시장에서 제기된 300억원 규모 전환사채(CB) 관련 우려에 대해 회사 관계자는 "이번 CB는 금융기관 및 주요 투자자들이 함께 참여하는 공동투자 구조"라며 "차질 없이 납입을 마무리할 것"이라고 밝혔다. 이어 "해당 CB에는 50% 콜옵션이 설정돼 있어 경영권 안정성도 확보된다"며 "최대주주 변경 가능성은 현실적으로 불가능한 가정"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com