예능프로 불꽃야구2 배재고 편 방송 취소…"사안 심각해"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 야구 웹 예능 프로그램 '불꽃야구2'가 배재고 야구부와의 경기 내용을 방송하지 않기로 전격 결정했다. 최근 고교야구 대회에서 발생한 배재고 선수들의 지역 비하성 구호 논란의 여파다.

'불꽃야구2'의 제작사 스튜디오시원(C1)은 1일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 "최근 불거진 배재고 관련 사안을 심각하게 바라보았다"며 공식 입장을 냈다. 이어 "오는 6일 방송 예정이었던 배재고 편은 방송하지 않기로 결정했다"고 발표하며 시청자들의 양해를 구했다.

당초 제작진은 오는 6일 배재고 편의 편집본을 공개할 예정이었다. 은퇴 프로선수들로 구성된 '불꽃 파이터즈'는 지난달 7일 서울 고척스카이돔에서 배재고와 경기를 치렀다. 당일 경기 양상은 케이블 채널 SBS 플러스를 통해 이미 생중계됐다. 하지만 제작진은 배재고를 둘러싼 여론이 악화하자 고심 끝에 본방송 취소를 확정했다. 제작사는 6일 휴방을 거쳐 오는 13일 오후 8시에 성남고 편을 대체 편성해 선보일 계획이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 불꽃야구 배재고 편 방송 취소 결정 안내문. [사진=스튜디오C1 유튜브] 2026.07.01 psoq1337@newspim.com

이번 전량 편집 조치의 원인은 지난달 29일 발생한 불미스러운 사건 때문이다. 서울 목동종합운동장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고의 경기에서 문제가 터졌다. 배재고 더그아웃의 일부 선수들이 광주일고 선수들을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 외쳤다. 무리 중 한 학생은 "탱크 데이"라고 크게 소리치기도 했다.

해당 구호는 과거 5·18 민주화운동 기념일에 스타벅스코리아가 진행해 거센 비판을 받았던 마케팅 파문을 연상시키는 조롱성 발언이다. 호남 연고 팀을 향한 명백한 역사 왜곡이자 지역 비하라는 지탄이 쏟아졌다. 사태가 커지자 배재고 측이 사과문을 올리고 서울시교육청이 조사에 착수했으나 비난 여론은 식지 않았다. 결국 방송가까지 불똥이 튀면서 배재고 야구부는 예능 프로그램에서 통편집되는 수모를 맞이했다.

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