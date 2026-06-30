"스벅 가야지" 응원 파장 확산....배재고, 교육청 조사 받는다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고교야구 경기장에서 터져 나온 '지역 비하 및 역사 희화화' 조롱 구호 파문이 일파만파로 커지고 있다.

서울 배재고등학교 야구부 일부 학생 선수들은 지난 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고등학교와의 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외치며 상대를 조롱했다. 이는 최근 스타벅스 코리아가 5·18 민주화운동을 비하하는 뉘앙스의 이벤트를 진행해 정용진 신세계그룹 회장이 대국민 사과까지 했던 논란의 사건을 고스란히 인용한 것이다. 사건의 심각성을 인지하지 못한 학생 선수들의 비도덕적인 행태에 야구계는 물론 사회적 분노가 들끓고 있다.

피해를 입은 광주일고는 즉각 강력 대응에 나섰다. 이규연 광주일고 교장은 30일 서울 올림픽회관 내 대한야구소프트볼협회(KBSA)를 직접 방문해 항의서한을 제출했다. 이 교장은 "광주학생독립운동의 산실이자 100년 역사를 가진 광주일고 동문과 광주시민에게 큰 상처를 남겼다"라며 "정정당당해야 할 고교야구장에서 혐오와 조롱이 울려 퍼진 것은 용납할 수 없는 행위"라고 강하게 비판했다. 이어 위반 선수와 지도자들에 대한 엄중한 조치를 협회에 요구했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배재고와 광주일고의 경기 모습. [사진=대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처] 2026.06.30 psoq1337@newspim.com

사태가 커지자 서울시교육청도 즉각 진상조사에 착수했다. 교육청은 30일 입장문을 통해 "담당 부서가 배재고를 방문해 사안 발생 경위와 현장 제지 여부, 후속 조치 등을 종합적으로 점검하겠다"고 밝혔다. 교육청은 "역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 표현은 스포츠 현장에서 있어서는 안 될 일"이라며 광주일고 선수단과 광주시민에게 고개를 숙였다. 동시에 서울 소재 전 학교 운동부를 대상으로 역사 인식 및 인권 교육을 강화하겠다고 덧붙였다.

이번 사태를 계기로 고교야구계 전반에 퍼진 변질된 응원 문화에 대한 폭로도 이어졌다. 광주의 또 다른 A 고교는 최근 서울 B 고교와의 경기에서 '가야지 가야지 무등산 가야지'라는 조롱성 야유와 괴성으로 투구 방해를 받았다고 주장했다. 고교야구계에서 통용되던 응원 구호가 상대 팀을 깎아내리는 혐오의 언어로 변질되었음에도 지도자들이 이를 방관했다는 지적이다. KBSA 제재 규정상 상대 팀 야유나 방해 행위는 출전 정지 징계까지 가능한 만큼 협회는 조만간 배재고를 비롯한 해당 사안에 대한 징계 수위를 논의할 전망이다.

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