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야구협회, 1일 스포츠공정위 열어 배재고 '스타벅스 구호' 심의

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  • 대한야구소프트볼협회는 30일 배재고의 지역비하 응원 논란을 스포츠공정위에 회부했다고 밝혔다.
  • 배재고는 AI 정황 있는 사과문과 책임 축소로 여론의 역풍을 맞았고 광주일고·교원단체·서울시교육청이 강하게 규탄했다.
  • 품위손상 논란으로 프로 지명을 앞둔 배재고 유망주들의 진로가 사실상 막히는 등 혐오 표현이 학생 선수 미래까지 위협하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 지난 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고(광주일고)전에서 지역 비하성 응원을 펼친 배재고를 스포츠공정위원회에 회부한다고 30일 발표했다. 협회는 현재 관련 경위와 진술을 토대로 사실관계를 면밀히 조사하고 있다. 7월 1일 열릴 공정위 결과에 따라 당장 2일로 예정된 배재고와 순천 효천고의 청룡기 2회전 경기 진행 여부와 징계 수위가 결정될 전망이다.

사태의 발단은 도를 넘은 응원 구호였다. 배재고 선수단은 지난 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고등학교와의 경기 중 단체 율동과 함께 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"라는 구호를 외쳤다. 심지어 한 학생은 "탱크데이"라고 소리치기도 했다. 이는 지난 5월 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동을 희화화했다는 거센 비판을 받았던 마케팅 문구들이다. 역사적 아픔이 서린 광주 지역 학교를 상대로 대놓고 조롱을 퍼부은 셈이다. 광주일고 코치진이 강력히 항의했고 경기 후 배재고 감독이 사과했으나 파문은 걷잡을 수 없이 커졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배재고와 광주일고의 경기 모습. [사진=대한야구소프트볼협회 유튜브 영상 캡처] 2026.06.30 psoq1337@newspim.com

배재고의 대처가 여론을 더 악화시켰다. 배재고는 학교 홈페이지에 사과문을 올렸지만 해당 글이 인공지능(AI)으로 생성된 정황이 발견되며 진정성 논란에 휩싸였다. 조직적인 단체 행동이었음에도 사과문에는 '일부 학생의 일탈'로 축소해 책임을 회피하려는 태도를 보였다. 이에 이규연 광주일고 교장이 직접 KBSA를 방문해 항의 서한을 전달했고 전교조 등 교원단체도 일제히 규탄 성명을 냈다. 서울시교육청 역시 "역사적 아픔을 희화화하는 행위는 교육적으로 결코 용납할 수 없다"며 엄중한 조사를 예고했다.

이번 사태로 프로 지명을 앞둔 고교 유망주들의 진로에도 빨간불이 켜졌다. 한국야구위원회(KBO) 규약상 학교폭력이 아닌 품위손상 등의 사유로는 신인 드래프트 참가를 직접 막을 근거가 없다. 하지만 사회적 물의와 혐오 논란에 극도로 민감한 프로 구단들이 이들을 선뜻 지명하기는 현실적으로 불가능에 가깝다. 온라인 밈으로 소비되던 혐오 표현이 10대들의 뇌리를 지배하고 그라운드까지 침투했다. 기성세대가 방치한 혐오의 언어가 결국 애꿎은 학생 선수들의 미래까지 불투명하게 만들고 있다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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