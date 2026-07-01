신용한 충북지사 첫 결재 '재정 정상화'…출발선부터 칼 빼들었다

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지방채·재정사업 전면 재 점검…"보여주기식 행정 끝내고 민생에 집중"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사의 첫 결재는 '재정 정상화'였다.

신 지사가 민선 9기 출범과 동시에 꺼내든 첫 카드가 '곳간 바로 세우기'라는 점에서 향후 도정 운영의 방향이 선명해졌다는 평가가 나온다.

1일 신용한 충북지사가 취임식에서 선서를 하고 있다. [사진=충북도] 2026.07.01 baek3413@newspim.com

충북도는 신 지사가 1일 취임과 함께 '충북도 재정정상화위원회 구성 계획'을 첫 결재로 승인했다고 밝혔다

신 지사는 지난 민선 8기 동안 누적된 지방채와 재정 부담을 정밀 점검하고 지속 가능한 재정 운영 체계를 재설계하겠다는 구상인 것으로 알려졌다.

도지사 직속으로 설치되는 재정정상화위원회는 도내 주요 재정사업의 타당성과 투자 효과를 원점에서 재검토한다.

정책 효과가 낮거나 재정 효율성이 떨어지는 사업은 과감히 손질하고 한정된 재원을 민생 분야에 우선 투입하는 '선택과 집중' 원칙을 적용할 방침이다.

신 지사는 '충북 대전환, 민생 실용 충북'을 도정 비전으로 제시하며 그 출발점을 재정 혁신으로 못 박았다.

단기 성과를 과시하는 사업 대신 도민이 체감할 수 있는 정책에 재원을 집중하겠다는 것이다.

확보된 재원은 창업과 미래 산업 육성, 공공의료, 복지·안전, 청년·소상공인 지원 등 삶의 질과 직결된 분야에 투입된다.

신 지사는 "도정의 출발은 재정을 바로 세우는 것에서 시작한다"며 "도민의 세금이 가장 필요한 곳에 쓰이도록 원칙을 세우고 건전 재정을 바탕으로 도민 삶을 실질적으로 변화시키는 민생도정을 구현하겠다"고 말했다.

충북도는 위원회와 별도로 실무 전담 조직인 '재정운영전략기획단(TF)'을 가동해 재정 건전성 확보와 구조 개편을 병행 추진할 계획이다.

민선 9기 충북도의 첫 행보가 '재정 리셋'으로 시작되면서 향후 고강도 구조조정과 정책 재편이 뒤따를지 주목된다.

baek3413@newspim.com