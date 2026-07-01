HS효성 창업 60년·창립 2주년...김규영 회장 "고객 중심 '초격차' 실현"

"60년 '헤리티지 DNA'로 '가치 경영' 이루자"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성그룹은 지난 달 30일 창업 60년·창립 2주년을 맞아 서울 마포 본사에서 창립 기념행사를 개최하고, 지난 2년간의 성과를 되돌아보며 새로운 도약을 다짐했다고 1일 밝혔다.

김규영 HS효성 회장은 "창업 60년·창립 2주년을 맞이한 오늘, 우리는 지나온 시간을 돌아보는 동시에 앞으로 나아가야 할 방향을 다시 한번 확인해야 한다"며, "우리는 '가치, 또 같이' 슬로건의 뜻을 깊이 새기고, '압도적인 깊이와 넓이'로 '초격차'를 실현해야 한다"고 말했다.

또, "기술, 품질, 서비스와 실행력 모든 면에서 초격차를 이뤄내 'HS효성은 다르다'는 고객 신뢰를 쌓아가야 하며, 우리가 하는 모든 일의 출발점은 고객인 만큼 '고객 중심의 초격차'를 이뤄야 한다고 강조했다.

김규영 HS효성 회장(앞줄 왼쪽부터 두번째), 조현상 HS효성 부회장(앞줄 왼쪽부터 세번째)을 비롯한 경영진들과 임직원들이 HS효성 창립 2주년 행사에 참석했다. [사진=HS효성]

특히 김 회장은 "HS효성은 60년 전 그룹 최초의 사업이자 지금도 당사의 핵심 사업 중 하나인 타이어코드 사업으로 출발한 효성을 모태로, 그 사업의 유산을 계속 이어가고 있다"며, "그룹 안정화에 3년 이상 걸릴 것이라는 시장의 예측을 깨고 단 2년 만에 한국에서 유례를 찾을 수 없는 모범적인 그룹 분할을 이뤄냈다"고 말했다.

HS효성은 창업 60년∙창립 2주년을 전환점으로 삼아 그룹의 새로운 도약을 꿈꾸고 있다. 실제로 조 부회장의 '가치경영' 철학의 기치 아래 타이어코드, 탄소섬유, 아라미드, 에어백 소재분야를 비롯해, AI/DX, 모빌리티, 글로벌SCM분야 등 기존사업의 내실을 다져왔다.

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