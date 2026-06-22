HS효성, 장애인 사이클 박찬종 선수 북콘서트… 조현상 부회장 '가치 경영' 공유

AI 핵심 요약beta
- HS효성은 지난 17일 박찬종 북콘서트를 열었다.
- 창립 2주년·창업 60년 맞아 도전과 회복을 나눴다.
- 탄소섬유 의족 지원으로 가치경영 실천을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성은 지난 17일 서울 마포 본사 지하 1층 강당에서 HS효성첨단소재 앰배서더이자 장애인 사이클 국가대표 박찬종 선수의 북콘서트 '한계를 넘어, 가치 또 같이'를 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 HS효성 창립 2주년·창업 60년을 기념해 박 선수의 도전과 회복의 여정을 임직원들과 공유하고, HS효성첨단소재의 첨단소재 기술이 사람의 가능성을 어떻게 확장할 수 있는지를 조명하기 위해 마련됐다.
이번 북콘서트는 단순한 선수 초청 행사를 넘어, 조현준 부회장이 지속적으로 강조해 온 '가치경영'의 실천 사례라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.
HS효성은 기업의 기술과 역량이 사회 구성원의 도전과 성장을 돕는 데 쓰일 때 더 큰 가치를 만들 수 있다는 철학과 비전 아래 박찬종 선수에 대한 후원과 지원을 이어오고 있다.
HS효성첨단소재는 박 선수의 경기력 향상을 위해 탄소섬유 등 첨단소재 기술을 활용한 맞춤형 사이클 전용 의족 제작 프로젝트를 진행해 왔다. HS효성첨단소재 탄소재료PU 및 복합재료연구팀은 전북대학교 탄소의료기기센터와 협업해 박 선수의 신체 특성과 주행 환경에 맞는 의족 소켓 제작을 추진했다.
박 선수는 "HS효성첨단소재가 만들어준 탄소섬유 의족 덕분에 경기력을 향상시킬 수 있었다"고 밝혔다. 또 박 선수는 "한계를 극복하고 새로운 삶에 도전하는 정신이 HS효성이 추구하는 가치경영과 맞닿아 있다"고 말했다.
조현준 부회장은 "기업의 기술이 산업 경쟁력을 높이는 데에 그치지 않고, 사람의 가능성을 넓히고 사회에 긍정적인 변화를 만드는 데 쓰일 때 더 큰 의미를 갖는 것 같다"고 밝혔다.
이어 "박찬종 선수의 도전은 개인의 극복 서사를 넘어, 기술과 응원, 그리고 함께하는 가치가 만나 삶의 가능성을 확장한 사례"라며 "HS효성은 앞으로도 가치경영 철학을 바탕으로 기업의 기술과 역량이 사회에 긍정적인 변화를 만들 수 있도록 다양한 지원을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.
tack@newspim.com