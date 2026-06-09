HS효성첨단소재, 국방산업발전대전 참가...미래 첨단소재 공개

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성첨단소재는 오는 11일까지 사흘간 대전컨벤션센터(DCC)에서 열리는 'InLEX KOREA 2026(대한민국 국방산업발전대전)'에 참가해 미래 국방 산업의 핵심이 될 고기능성 첨단소재 기술력을 선보인다고 9일 밝혔다.

HS효성첨단소재는 이번 전시회에서 탄소섬유, 아라미드, 라이오셀 등 독자적인 기술로 개발한 고기능성 소재의 방산 분야 적용 사례를 소개하고, 글로벌 방산 시장에서의 신규 사업 기회 발굴과 고객 네트워크 확대에 나섰다.

HS효성첨단소재 부스 [사진=HS효성첨단소재]

특히 이번 전시회에는 탄소재료PU(Performance Unit), 타이어보강재PU, 아라미드PU 등 핵심 사업부(PU)가 총출동해 방산 분야에서의 신규 사업 기회를 적극 발굴한다는 계획이다.

임진달 HS효성첨단소재 대표는 "이번 전시는 당사의 고기능성 첨단소재 기술이 국내 방산 분야에 어떻게 접목될 수 있는지 가능성을 확인하는 자리가 될 것"이라며, "지속적인 연구개발과 소재 국산화 노력을 바탕으로 안정적인 공급망 구축에 기여하고, 방산 업계와 함께 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com