HS효성첨단소재, 탄소섬유 바이오 원료 스타트업에 실증 플랜트 가동

AI 핵심 요약beta
- HS효성첨단소재가 6일 미국 스타트업 트릴리움사의 시리즈 B 투자에 리드 투자자로 참여했다.
- 트릴리움사는 폐글리세롤 기반 바이오 아크릴로니트릴 생산 기술을 실증 단계에 진입시켰다.
- HS효성첨단소재는 이를 통해 지속가능경영 성과를 입증하고 상용화를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성첨단소재가 지난 2022년부터 투자한 미국의 화학 기술 스타트업 트릴리움사(Trillium Renewable Chemicals)의 바이오 기반 아크릴로니트릴 생산 기술이 실증 단계에 진입했다.
HS효성첨단소재는 6일 트릴리움사의 1300만 달러(189억원) 규모의 시리즈 B 투자 라운드에 리드 투자자로 참여해, 실증 프로젝트를 지원한다고 밝혔다. 이번 라운드에는 벨기에의 혁신 기술 전문 투자사인 '카프리콘 파트너스'도 공동 투자자로 참여했다.
아크릴로니트릴은 고기능성 플라스틱, 합성고무, 섬유 등 실생활 전반에 광범위하게 쓰이는 소재들의 핵심 원료로 HS효성첨단소재의 탄소섬유 생산에도 사용된다. 트릴리움사는 바이오디젤 생산과정에서 발생하는 부산물인 폐글리세롤 (Glycerol)을 기반으로 아크릴로니트릴을 생산해, 기존 석유화학 기반 제품을 직접 대체함으로써, 관련 산업에 지속가능한 대안을 제시할 것을 목표로 하고 있다.
HS효성첨단소재의 이영준 전무는 "'프로젝트 팔콘'의 완공으로 트릴리움사의 바이오 아크릴로니트릴 상용화가 가시권에 들어왔다"며, "이는 HS효성첨단소재가 추진해 온 지속가능경영의 중요한 성과로, 실증 플랜트 가동을 통해 바이오 원료를 기존 생산 공정에 즉시 투입하고 상업 규모로 양산할 수 있음을 입증하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com