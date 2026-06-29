HS효성, 출범 2년만에 첫 '지속가능경영보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- HS효성그룹이 29일 첫 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 보고서에 지주사와 주요 종속·자회사 ESG 경영활동을 통합 수록했다.
- 그룹은 고객만족·안전보건·친환경 등 5대 중요 이슈를 선정해 관리체계를 제시했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성그룹이 출범 이후 처음으로 지속가능경영보고서를 발간하고, ESG(환경·사회·거버넌스)경영 추진 현황과 주요 성과를 공개했다고 29일 밝혔다. HS효성그룹은 지난 2024년 7월 효성그룹에서 인적분할한 뒤 조현상 부회장 체제로 출범했다.
이번 지속가능경영보고서에는 지주회사인 ㈜HS효성을 비롯해 HS HYOSUNG USA, Inc., HS효성토요타㈜, HS HYOSUNG GLOBAL LOGISTICS VINA CO., Ltd. 등 주요 종속회사와 에이치에스효성첨단소재㈜, 에이치에스효성인포메이션시스템㈜ 등 주요 자회사의 ESG 경영 활동이 통합 수록됐다.
회사별 이중 중대성 평가를 통해 도출한 이슈를 그룹 관점에서 통합하여 △고객만족 △안전보건 △컴플라이언스 △친환경포트폴리오 △기후변화 대응 등 5개 중요 이슈를 선정했다. 보고서에는 과제별 관리 체계와 추진 현황, 주요 성과 및 향후 추진 방향이 담겼다.
HS효성 관계자는 "HS효성이 창립 2주년을 맞아 첫 지속가능경영보고서를 발간하게 되어 더욱 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 HS효성은 변화하는 환경에 유연하게 대응하면서, 더 나은 가치를 만들고 더 큰 신뢰를 쌓아가는 기업이 되겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com