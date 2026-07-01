신한투자증권, 'SOL LINK계좌' 출시 기념 테슬라 증정 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 1일 은행·증권 통합계좌 SOL LINK 출시 기념 테슬라 증정 이벤트를 실시했다
- SOL LINK 신규·휴면 고객이 국내주식 100만원 이상 거래·잔고 유지 시 매주 1명씩 14명에게 테슬라 모델Y를 증정한다
- 이벤트 기간 계좌 개설 고객에게는 투자쿠폰과 포인트·배달쿠폰을 최대 100만원까지 랜덤 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 1일 은행-증권 통합계좌 'SOL LINK' 출시를 기념해 14주간 테슬라를 증정하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다. 해당 이벤트는 오는 9월 30일까지 진행된다.
신한투자증권에 따르면 SOL LINK 계좌는 신한 슈퍼SOL앱에서 개설할 수 있으며, 온라인 거래 기준 국내주식 0.01%, 미국주식 0.07% 수수료가 적용된다.
SOL LINK 계좌 개설을 한 이벤트 대상(신규·휴면) 고객은 국내주식을 100만원 이상 거래하고 계좌 잔고 100만원 이상을 유지하면 별도의 신청 없이 자동으로 추첨 대상에 포함된다. 이벤트 기간 매주 1명씩 총 14명에게 테슬라 모델Y가 증정된다.
증권 신규 고객 및 최근 6개월간 국내주식 거래가 없었던 휴면 고객에게는 투자 진입 부담을 낮출 수 있는 국내주식 투자쿠폰도 제공된다. 신규 고객에게는 2만원, 휴면 고객에게는 1만5000원이 이벤트 신청 즉시 제공된다. 해당 쿠폰을 활용한 거래 역시 테슬라 추첨 조건에 포함된다.
계좌 개설 단계에서도 혜택이 제공된다. 이벤트 기간 내 SOL LINK 계좌를 개설한 고객에게는 마이신한포인트 또는 '땡겨요' 쿠폰이 최소 3000원에서 최대 100만원 상당으로 랜덤 지급된다.
신한투자증권 관계자는 "이번에 선보이는 SOL LINK 계좌는 은행 거래와 주식투자를 심리스(Seamless)하게 연결해 고객의 금융 접근성을 획기적으로 높인 상품"이라며 "차별화된 수수료 혜택은 물론, 테슬라 추첨과 같은 즐거운 이벤트가 더해진 만큼 많은 고객이 신한 슈퍼SOL만의 차별화된 금융 서비스를 경험하길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com