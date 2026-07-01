한컴, 해태제과와 '산성비' 게임 스페셜 에디션 출시

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가루비 스낵 패키지 이미지 게임에 삽입

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 해태제과와 협업해 타자게임 '산성비'의 스페셜 에디션을 1일 출시했다.

기존 게임에서는 글자만 화면 아래로 내려왔지만 이번 에디션에는 해태 가루비 스낵(허니버터칩, 가루비감자칩, 오사쯔, 자가비, 구운양파, 생생감자칩)의 실제 패키지 이미지가 글자와 함께 무작위로 등장한다.

한컴이 해태제과와 협업해 타자게임 '산성비'의 스페셜 에디션을 1일 출시했다. [사진= 한컴]

이용자는 화면에 내려오는 과자 이름을 빠르게 타이핑하면 된다. 입력에 성공하면 제품별 특징을 살린 ASMR 효과음이 재생된다.

자가비의 바삭한 식감부터 오사쯔의 부드러운 식감까지 제품별 소리를 구현했으며 빗소리와 키보드 타건음, 스낵의 바삭한 소리를 연결해 장마철 분위기를 표현했다.

이벤트는 7월 1일부터 2개월간 진행된다. 참가자 중 추첨을 통해 130명에게 해태 가루비 과자 선물세트를, 70명에게 한컴타자 인기 캐릭터 '갈색머리 걔' 바디필로우를 증정한다.

오프라인 협업도 확대한다. 한컴은 셀프 포토 스튜디오 브랜드 포토이즘과도 한컴타자 캐릭터를 활용한 '포토이즘 여름 프레임'을 한정 출시한다.

프레임은 '여름방학'과 '바캉스'를 주제로 제작됐으며, 7월 1일부터 국내외 포토이즘 매장에서 이용할 수 있다.

origin@newspim.com