한컴, 한국서부발전에 한컴어시스턴트 공급...전력그룹사 첫 AX 적용

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한국서부발전 자체 AI 챗봇 '위피봇'에 접목

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴이 한국서부발전에 인공지능(AI) 문서작성 솔루션 '한컴어시스턴트'를 공급했다. 전력그룹사가 자체 생성형 AI와 상용 솔루션을 결합해 전사 업무에 적용한 것은 처음이다.

한컴은 한국서부발전의 자체 AI 챗봇 '위피봇'에 한컴어시스턴트를 접목해 스마트 문서 작성 환경을 구축했다고 29일 밝혔다.

한컴 본사 전경 [사진=한컴]

한컴어시스턴트는 사규, 법령, 업무 매뉴얼, 안전자료 등 약 72만건의 내부 지식 데이터와 연계된다. 임직원은 보고서 작성 시 관련 규정과 업무 정보를 실시간으로 활용할 수 있다.

두 회사는 2024년 10월부터 기술검증을 진행했으며 약 1년 3개월간의 검증을 거쳐 올해 도입을 결정했다.

한컴은 최근 공공기관과 기업을 대상으로 AI 전환 사업을 확대 중이다. 올해 초 국회 빅데이터 플랫폼 1단계 사업을 수주해 '한컴피디아'와 '한컴어시스턴트'를 공급했으며 이달에는 BGF그룹의 AI 지식 검색 시스템 구축을 완료했다.

한컴은 지난 5월 사명을 '한글과컴퓨터'에서 '한컴'으로 변경하고 AI 전환 기업으로의 전환을 선언했다. '한컴데이터로더', '한컴피디아', '한컴어시스턴트'를 중심으로 AI 플랫폼 사업을 확대하고 있다.

김연수 한컴 대표는 "이번 사업은 공공 발전 분야에서 자체 AI 역량과 한컴의 AI 기술을 결합한 사례"라며 "공공기관과 기업 고객을 중심으로 AI 전환 수요에 대응하고 데이터 주권 기반의 AI 플랫폼 시장을 확대해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com