"美, 앤스로픽 '페이블 5' AI 모델 수출통제 해제 예정"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 행정부가 이르면 30일(현지시간) 밤 앤스로픽의 '페이블(Fable) 5' 인공지능(AI) 모델에 대한 수출통제를 해제할 계획이라고 폴리티코가 사안에 정통한 2명을 인용해 이날 보도했다.

익명을 요구한 백악관 고위 관리와 행정부 관리는 이번 조치로 앤스로픽이 일반 사용자 전체에 페이블5를 다시 제공할 수 있게 된다고 밝혔다.

페이블5는 앤스로픽의 강력한 '미토스(Mythos) 5' 모델의 소비자용 버전으로 사이버 공격에 악용되지 않도록 추가 안전장치가 적용돼 있다.

행정부는 지난 12일 페이블5와 미토스5 두 모델 모두에 수출통제를 발동해 앤스로픽의 접근 제공을 금지했으나 지난 금요일(26일) 미토스5에 대한 제한을 부분적으로 먼저 해제한 바 있다.

이번 페이블5 해제로 한달 가까이 이어진 AI 업계의 혼란이 일단락될 전망이다.

이번 조치는 행정부가 첨단 AI 모델의 사이버 보안 위험 완화와 중국과의 경쟁 속 AI 산업의 신속한 혁신 지원 사이에서 균형점을 찾으려는 노력의 일환이다. 앤스로픽과 행정부는 앞서 향후 유사한 위험을 평가하기 위한 기술 평가 체계 마련을 논의한 바 있다.

클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그]

wonjc6@newspim.com