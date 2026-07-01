'사퇴론' 일단락 한 장동혁, 친한계·소장파 20~30명 대규모 징계 나설까

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국민의힘 윤리위에 친한계·소장파 징계 요청서 무더기 접수

징계 정치 예고에 "민심 역행" 반발

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 자신에 대한 퇴진론에 맞서 당내 기강 확립을 위한 '징계 정치'를 예고한 가운데, 당 중앙윤리위원회에 친한(친한동훈)계 및 개혁 성향 의원 수십 명에 대한 징계 요청서가 접수됐다.

1일 국민의힘에 따르면 현재 중앙윤리위에는 6·3 지방선거 전후로 친한계 및 개혁 성향 초·재선 의원 모임인 '대안과 미래' 소속 의원 등 20∼30명에 대한 징계 요청서가 무더기로 접수됐다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

중앙윤리위는 이번 지방선거 과정에서 발생한 '해당 행위' 논란을 우선적으로 살펴볼 방침이다. 당내에서는 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 의원의 선거 운동을 돕거나 일정에 동행한 의원들이 주요 징계 대상으로 거론되고 있다.

앞서 장 대표는 지난달 26일 매일신문 유튜브 채널에 출연해 "선거 과정에서 여러 가지 당내 문제가 발생했고 해당 행위 논란도 많았다"며 "미뤄 놓은 부분에 대해 어떤 결론이든 답할 때가 됐다"고 밝혀 인적 청산을 시사한 바 있다. 중앙윤리위는 오는 6일부터 본격적인 징계안 심의에 착수할 계획이다.

징계 대상이 당초 예상보다 크게 늘어날 것으로 관측되면서 당내 친한계와 소장파 의원들은 즉각 반발하고 나섰다.

6·3 부산 북구갑 보궐선거에서 한 의원을 지원했던 진종오 의원은 CBS 라디오에서 "지도자라면 당연히 (선거) 결과로 평가를 받아야 하는데, 결과를 부인하는 것 자체가 비겁하다"고 비판했다.

장 대표의 사퇴를 요구해 온 우재준 청년최고위원도 채널A 유튜브에 출연해 "한 의원을 도왔던 사람들을 징계하는 것은 자칫 잘못하면 민심에 역행하는 징계가 될 수 있다"고 우려했다.

allpass@newspim.com