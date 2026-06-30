장성 백양사·백암산, 국가유산청 명승 지정 확대

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기존보다 8.4배 넓어져

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 장성군은 천년고찰 백양사와 백암산 일대가 명승으로 확대 지정됐다고 30일 밝혔다.

장성군에 따르면 국가유산청은 최근 명승 '장성 백양사 백학봉'의 지정구역을 백양사와 산내 암자까지 확대하고, 명칭을 '장성 백암산 백양사 일원'으로 변경했다.

백양사 일원. [사진=전남 장성군] 2026.06.30 bless4ya@newspim.com

지정 구역은 기존 31필지(약 58만㎡)에서 백양사 본사와 산내 암자 10곳, 주변 생태지역을 모두 포함한 55필지(약 492만㎡)로 8.4배 가까이 넓어졌다.

백양사는 고려시대 고승들이 머문 불교 도량이며 이색, 정도전 등 당대 문인들의 시문이 전해지는 학문의 요람이기도 하다. 새롭게 명승에 편입된 운문암과 청류암 등의 암자는 동학농민운동을 이끈 '녹두장군' 전봉준이 일제를 피해 은신했던 역사적인 공간이다.

사계절 절경을 뽐내는 백암산은 쌍계루와 어우러진 백학봉 암벽과 전국 제일의 단풍으로 유명하다. 천연기념물인 '고불매'와 '비자나무숲'이 있고 멸종위기 야생생물 1급인 수달을 포함해 1500여 종의 동식물이 서식 중이다.

김한종 장성군수는 "파편화돼 있던 명소들이 통합된 만큼, 더욱 효율적으로 보존·활용할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

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