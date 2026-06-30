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[종합] '사탐런' 넘어 화작·확통 쏠림까지…통합수능 마지막해 선택과목 유불리 '요동'

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AI 핵심 요약

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  • 한국교육과정평가원은 30일 6월 모의평가에서 쉬운 과목 쏠림이 심화됐다고 밝혔다다
  • 사회탐구 선택과 화법과작문·확률과통계 응시 비율이 크게 늘고 과학탐구와 어려운 과목 응시는 급감했다다
  • 영어 1등급 비율은 4.13%로 감소했으며 재수생 증가는 의대 확대와 2028 대입 개편 전 마지막 수능 영향으로 분석됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

과탐만 응시 13.7%로 급감…사회탐구 쏠림 역대 최대
화작·확통 선택 비율 최고치…'쉬운 과목' 선택 뚜렷
영어 1등급 4.13% 그쳐…입시업계 "점수 예측 어려운 해"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가에서 사회탐구 쏠림을 넘어 국어와 수학에서도 상대적으로 부담이 적은 과목으로 수험생이 몰린 것으로 나타났다.

30일 한국교육과정평가원과 입시업계에 따르면 올해 6월 모평 응시자는 41만1302명으로 지난해보다 1만321명 줄었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

재학생은 32만8242명으로 1만8195명 감소했지만 졸업생 등은 8만3060명으로 7874명 늘었다. 졸업생 등 비중은 17.8%에서 20.2%로 높아졌다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "학령인구 감소에도 졸업생 등이 증가한 데에는 지역의사제로 인한 의대 정원 확대, 전년도 고3 학생 수 일시적 증가에 따른 재수생 유입, 2028 대입 개편 전 마지막 수능이라는 심리적 요인 등이 복합적으로 작용한 것으로 보인다"고 분석했다.

가장 큰 변화는 탐구 영역에서 나타났다. 사회·과학탐구 응시자 가운데 사회탐구만 선택한 수험생은 27만8883명으로 지난해보다 3만6739명 늘었다. 반면 과학탐구만 선택한 수험생은 10만1983명에서 5만5450명으로 4만6533명 줄었다.

사회·과학탐구 응시자 기준으로 사회탐구만 선택한 비율은 69.0%였다. 과학탐구만 선택한 비율은 13.7%에 그쳤다. 전체 응시자 대비 사회탐구 응시율도 67.8%로 통합수능 도입 이후 최고치를 기록했다. 지난해 6월 모평 57.4%, 2026학년도 수능 57.6%보다 약 10%포인트 높은 수준이다. 반대로 전체 응시자 대비 과학탐구 응시율은 지난해 6월 24.2%, 직전 수능 21.9%에서 13.5%로 떨어졌다.

임성호 종로학원 대표는 "통합수능 마지막해인 2027학년도 수능은 본인의 실력과 무관하게 응시인원 변화에 따라 과목별 유불리가 크게 발생할 수 있는 구조"라며 "과탐만 응시생이 급감하면서 상위권 수험생도 불안감을 가질 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

국어와 수학에서도 이른바 '쉬운 과목' 쏠림이 뚜렷했다. 국어 영역에서 화법과 작문 선택자는 30만2241명으로 73.9%를 차지했다. 언어와 매체는 10만6805명으로 26.1%에 그쳤다. 수학에서는 확률과 통계 선택자가 26만4595명으로 65.2%를 기록했다. 미적분은 13만435명(32.1%), 기하는 1만967명(2.7%)이었다.

우 소장은 "이번 6월 모의평가 결과는 사탐런을 넘어 국어와 수학까지 상대적으로 부담이 적은 과목으로 선택이 집중되는 현상이 최고에 달했음을 보여준다"며 "수험생들이 자신의 진로나 계열보다 수능에서의 유불리를 고려해 과목을 선택하는 경향이 더욱 뚜렷해지고 있다"고 설명했다.

국어와 수학은 표준점수 최고점 기준으로 지난해보다 다소 쉽게 출제된 것으로 분석됐다. 국어 표준점수 최고점은 132점으로 지난해 6월 모평 137점과 2026학년도 수능 147점보다 낮았다. 수학 표준점수 최고점도 138점으로 지난해 6월 모평 143점보다 낮았다. 표준점수 최고점은 해당 시험에서 실제로 나온 가장 높은 표준점수로 시험이 어려워 평균이 낮아질수록 높아지는 경향이 있다.

다만 영어는 수험생 체감 난도가 높았던 것으로 보인다. 절대평가인 영어에서 원점수 90점 이상 1등급 수험생은 1만6979명으로 전체의 4.13%였다. 지난해 6월 모평 19.10%보다 크게 줄었고 2026학년도 수능 3.11%와 비슷한 수준이다.

이만기 유웨이 교육평가연구소장은 "상위권 대학의 수학·탐구 지정과목이 대부분 폐지되면서 수능 선택과목 부담을 줄이려는 전략적 이동이 확대되고 있다"며 "6월 모의평가에서 형성된 화작·확통 쏠림 구조는 본수능까지 이어질 가능성이 크다"고 내다봤다.

특히 미적분 응시자 가운데 사탐을 하나라도 선택한 비율은 65.6%로 지난해 49.7%보다 높아졌다. 이 소장은 "자연계열 지원 자격에서 사탐을 허용한 대학이 늘어나면서 과탐의 학습 부담과 변동성을 피하려는 선택이 확대됐다"며 "다만 의약학계열이나 공학계열 일부 모집단위, 과탐 가산점이 있는 대학에서는 과탐 선택이 여전히 필요하다"고 조언했다.

임 대표는 "6월 모의평가 채점 결과는 수능 원서접수 전 올해 수험생의 과목별 응시인원 통계를 확인할 수 있는 사실상 마지막 자료"라며 "과목 전환을 고민하는 수험생은 현재 과목의 점수 상승 가능성과 전환에 따른 학습 부담을 빠르게 따져 결정해야 한다"고 말했다.

jane94@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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