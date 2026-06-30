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6월 모평 국어·수학 쉬웠지만 영어는 어려웠다…'확통런·사탐런' 뚜렷

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AI 핵심 요약

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  • 한국교육과정평가원이 30일 6월 모의평가를 시행해 국어·수학은 작년보다 쉽게 출제됐다고 밝혔다.
  • 영어는 1등급 비율이 4.1%에 그쳐 평가원 목표치 6~10%를 크게 밑돌며 난도가 여전히 높게 나타났다.
  • 수학 '확통런'과 탐구영역 '사탐런'이 뚜렷해지며 확률과 통계·사회탐구 선택 비율이 크게 늘고 과학탐구 응시율은 13.5%로 떨어졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국어 표준점수 최고점 132점·수학 138점…지난해 6평보다 하락
영어 1등급 4.1% 그쳐…평가원 목표 6~10%에 못 미쳐
확률과통계 65.2%·사회탐구 67.8%…선택과목 쏠림 심화

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가에서 국어·수학의 표준점수 최고점이 지난해보다 다소 쉽게 출제된 반면 영어는 1등급 비율이 4.1%에 그치면서 수험생 체감 난이도는 여전히 어려운 것으로 나타났다. 

선택과목에서는 수학 확률과 통계 선택자가 65.2%로 늘며 이른바 '확통런' 현상이 뚜렷해졌다. 탐구 영역에서도 사회탐구 응시율이 67.8%로 통합수능 도입 이후 최고치를 기록한 반면 과학탐구 응시율은 13.5%까지 떨어져 '사탐런' 흐름이 한층 심화된 것으로 풀이된다.

최근 대학수학능력시험·모의평가 표준점수 최고점·1등급 비율 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

◆ 국어·수학, 작년보다 쉬웠다…'확통런' 현상은 현실화

30일 한국교육과정평가원에 따르면 국어 영역의 표준점수 최고점은 132점으로 지난해 6월 모평(137점)과 2026학년도 대학수학능력시험(147점)보다 낮았다.

표준점수 최고점은 해당 시험에서 실제로 나온 가장 높은 표준점수로 국어와 수학의 난도와 최상위권 변별력을 보여주는 지표다. 시험이 어려워 전체 평균이 낮아지면 만점자나 최상위권의 표준점수 최고점은 높아지고 반대로 시험이 쉬워 평균이 높아지면 최고점은 낮아진다.

이 같은 점을 고려할 때 이번 6월 모평 국어는 지난해 6월 모평이나 수능보다 쉬웠던 것으로 보인다.

다만 이는 1등급 기준점인 등급 구분점수와는 다른 개념이다. 절대평가인 영어는 표준점수 최고점 대신 1등급 비율로 난도를 판단한다.

선택과목별로는 화법과 작문을 선택한 수험생이 30만2241명으로 73.9%를 차지했다. 언어와 매체 선택자는 10만6805명으로 26.1%였다. 국어 응시자 4명 중 3명가량이 화법과 작문을 선택한 셈이다.

수학 영역의 표준점수 최고점은 138점으로 나타났다. 이 역시 지난해 6월 모평(143점), 2026학년도 수능(139점)보다 낮았다.

선택과목별로는 확률과 통계 선택자가 26만4595명으로 65.2%를 차지했다.

확률과 통계 선택자는 2026학년도 6월 모평에서 56.4%, 2026학년도 수능에서 56.1%였다. 이번 6월 모평에서는 65.2%로 지난해 6월 모평보다 8.8%포인트(p), 직전 수능보다 9.1%p 오르면서 '확통런' 현상이 현실화한 것으로 풀이된다.

확통런은 수험생들이 미적분이나 기하 대신 상대적으로 학습 부담이 적다고 여겨지는 확률과 통계를 선택하는 현상을 뜻한다.

이번 6월 모평 미적분 선택자는 13만435명(32.1%), 기하 선택자는 1만967명(2.7%)이었다.

◆ 영어 1등급 4.1%…'6~10%' 평가원 목표 못 이뤄

절대평가로 치러지는 영어 영역에서는 원점수 90점 이상을 받은 1등급 수험생이 1만6979명으로 전체 영어 응시자의 4.1%였다.

지난해 6월 모평에서는 1등급 인원이 전체의 19.1%에 달해 '물영어' 비판을 받았는데 같은 해 치러진 2026학년도 수능에서는 4%도 채 되지 않는 3.1%로 집계됐다.

1년 내내 널뛰는 난이도에 오승걸 당시 평가원장이 사임하고 영문학계에서는 절대평가 존폐론이 거론되기도 했다.

지난해 수능 이후 평가원이 제시한 수능 영어 1등급 비율 목표가 6~10%였던 점을 고려하면 이번 영어 역시 어렵게 출제된 것으로 보인다.

80점 이상 2등급은 5만5038명으로 13.4%였다. 70점 이상 3등급은 10만2765명으로 25.0%를 차지했다. 60점 이상 4등급은 8만9047명(21.7%)이었다.

최근 대학수학능력시험·모의평가 사회·과학탐구 응시율 현황. [AI 일러스트=챗GPT]

◆ 사탐 응시율 역대 최고치 경신…과탐 응시율 10%대로 추락

이번 6월 모평에서 전체 응시자 대비 사회탐구 응시율은 67.8%로 통합수능이 도입된 2022학년도 이후 최고치를 기록했다.

지난해 6월 모평(57.4%)과 2026학년도 수능(57.6%)과 비교하면 약 10%p 늘어난 수치다.

'사탐런' 현상이 지난해보다 더욱 극심해진 것이다. 사탐런은 자연계열 수험생 등을 중심으로 학습 부담이 큰 과학탐구 대신 상대적으로 준비 부담이 적다고 여겨지는 사탐을 선택하는 흐름을 뜻한다.

반대로 전체 응시자 대비 과탐 응시율은 지난해 6월 모평에서는 24.2%, 2026학년도 수능에서는 21.9%로 20%대를 유지했지만 이번 6월 모평에서는 13.5%로 쪼그라들었다.

과목별로는 사회탐구에서 사회·문화 선택자가 22만6384명으로 가장 많았다. 이어 생활과 윤리 19만2113명, 윤리와 사상 5만130명, 세계지리 4만5162명, 한국지리 4만2648명 순이었다. 경제 선택자는 7546명으로 사회탐구 과목 가운데 가장 적었다.

과학탐구에서는 지구과학Ⅰ 선택자가 6만1716명으로 가장 많았다. 생명과학Ⅰ은 5만5622명, 물리학Ⅰ은 2만5909명, 화학Ⅰ은 1만5428명이었다. Ⅱ과목에서는 생명과학Ⅱ 7274명, 물리학Ⅱ 5245명, 지구과학Ⅱ 4995명, 화학Ⅱ 4117명 순이었다. 전체 사회·과학탐구 과목 중 선택자가 가장 적은 과목은 화학Ⅱ였다.

jane94@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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