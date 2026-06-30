에스폴리텍, AI 데이터센터용 폴리카보네이트 양산 공급

AI 핵심 요약beta
- 에스폴리텍이 30일 글로벌 AI 데이터센터용 폴리카보네이트 소재 품질 검증을 완료하고 양산 공급에 들어갔다.
- 이 회사는 지난해 11월부터 3차 선적까지 성능과 공급 안정성을 검증했고 6월 말 4차 선적부터 본격 양산 단계로 전환한다.
- 글로벌 AI 데이터센터 레퍼런스를 기반으로 고기능 폴리카보네이트 소재 공급을 확대하고 아시아 등 글로벌 시장 진출을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엔지니어링 플라스틱 전문기업 에스폴리텍은 글로벌 AI 데이터센터용 폴리카보네이트 소재에 대한 품질 검증을 완료하고 양산 공급 단계에 진입했다고 30일 밝혔다.
생성형 AI 서비스 확대에 따라 글로벌 AI 클라우드 인프라 기업들의 데이터센터 투자가 빠르게 증가하고 있다. 데이터센터는 전력 효율과 냉각 성능이 운영 비용에 직결되기 때문에 냉각 격납 시스템에 적용되는 소재는 엄격한 품질 기준과 공급 안정성이 필수다.
회사에 따르면 공급하는 제품은 폴리카보네이트 복층판 '스카이라이트(SKYLITE)'와 단판 '엑시트 PC(EXEET PC)'다. 스카이라이트는 냉각 격납 시스템의 단열 효율 향상에 활용되며, 엑시트 PC는 내부 설비의 시인성과 내충격성이 필요한 구간에 적용된다. 두 제품은 데이터센터 내부 냉기와 열기 흐름을 분리하는 냉각 격납 시스템에 적용돼 서버 및 전력설비의 안정적인 운영과 에너지 효율 향상에 기여한다.
에스폴리텍은 지난해 11월부터 올해 4월 초까지 1~3차 선적을 통해 제품 성능과 공급 안정성에 대한 품질 검증을 마쳤다. 6월 말 4차 선적부터는 본격적인 양산 공급 단계로 전환될 예정이다.
회사 관계자는 "이번 공급은 제품 품질과 공급 안정성, 대응 역량 등이 종합적으로 검증된 결과"라며 "글로벌 AI 데이터센터 공급 레퍼런스를 기반으로 고기능 폴리카보네이트 소재 공급 확대를 적극 추진해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 에스폴리텍은 해당 데이터센터 내 공급 확대를 추진하는 한편, 향후 아시아 및 글로벌 데이터센터 시장으로 적용 범위를 넓혀 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com