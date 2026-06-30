르노코리아, 그랑 콜레오스 5차 무선 업데이트 진행

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 29일 그랑 콜레오스 5차 무선 업데이트를 시작했다.
- 이번 업데이트로 에어컨·운전자 정보·인포테인먼트·ADAS 등 6개 기능을 개선했다.
- 그랑 콜레오스와 필랑트는 전자제어 장치 80% 이상을 무선 업데이트할 수 있다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 중형 SUV 그랑 콜레오스의 5차 무선 업데이트를 6월 29일부터 순차적으로 진행한다고 밝혔다.
이번 업데이트는 정비소 방문 없이 차량 디스플레이를 통해 펌웨어를 업데이트하는 방식으로 진행되며, 기존 고객들의 요청 사항을 반영했다. 업데이트 대상 차량에 알림이 표시되면 시동을 끈 뒤 업데이트 버튼으로 진행할 수 있다.
이번 업데이트는 에어컨 컨트롤, 운전자 정보, 인포테인먼트, ADAS 등 6개 부분의 기능을 개선한다. 에어컨은 공조장치 로직을 최적화해 연속 작동음 발생 현상을 개선했다. 운전자 정보 모듈은 알림 메시지와 사운드를 개선하고 헤드업 디스플레이 위치 저장 기능과 기어 변속 효과음을 추가했다.
인포테인먼트는 웰컴 사운드 볼륨을 최적화하고 엔진오일 교환 정비 알림 리셋을 위한 시스템 설정 메뉴를 추가했다. ADAS는 차선 이탈 방지 보조 기능의 설정 편의성을 개선했다. 하이브리드 모델의 배터리 컨트롤 모듈은 액세서리 파워 아웃렛 호환성을 높였고, 변속기 오일펌프의 통신을 안정화했다.
그랑 콜레오스와 필랑트는 차 내 탑재된 전체 전자 제어 장치의 80% 이상을 무선으로 업데이트할 수 있다. 르노코리아는 지난해 12월 1차 업데이트 이후 올해 2월, 5월, 11월에 각각 2차, 3차, 4차 업데이트를 실시했다.
y2kid@newspim.com