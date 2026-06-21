르노코리아, 넥스트라이즈서 미래 모빌리티 협업 생태계 공개

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 18~19일 넥스트라이즈 2026에서 미래 모빌리티 비전과 협업 성과를 공개했다
- 르노코리아는 AI 오케스트레이터 등 SDV 기반 맞춤형 모빌리티 기술과 다수 파트너사의 기술을 전시했다
- 르노코리아는 르노그룹 오픈 이노베이션 전략을 소개하고 19일 창업진흥원과 스타트업 지원 업무협약을 체결했다
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카카오모빌리티·티맵모빌리티 등 파트너사 기술 함께 전시
창업진흥원과 글로벌 기업 협업 프로그램 운영 MOU 체결
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미래 모빌리티 경쟁이 완성차 업체 단독 개발을 넘어 기술 기업과 스타트업이 함께하는 협업 생태계로 확장되고 있다. 르노코리아가 인공지능(AI)과 소프트웨어 중심 차량(SDV) 기술을 앞세워 오픈 이노베이션 전략을 강화한다.
르노코리아는 지난 18일부터 19일까지 서울 코엑스에서 열린 아시아 최대 기술·스타트업 행사 '넥스트라이즈 2026'에 참가해 미래 모빌리티 비전과 협업 성과를 공개했다고 21일 밝혔다.
르노코리아는 이번 전시에서 '모빌리티 심포니'를 콘셉트로 부스를 운영했다. 국내 연구진이 자체 개발 중인 통합 AI 기술 'AI 오케스트레이터' 베타버전도 선보였다.
AI 오케스트레이터는 차량의 다양한 기능을 통합해 운전자에게 맞춤형 서비스를 제공하는 AI 에이전트다. 운전자별 시트 위치와 실내 온도, 주행 모드 등을 음성으로 저장하고 스마트폰 일정에 맞춘 목적지 추천도 가능하다.
카카오모빌리티, 티맵모빌리티, 스매시랩스, 발레오 등 파트너사의 미래 모빌리티 기술도 함께 전시됐다. 카카오모빌리티는 그랑 콜레오스 기반 차세대 모빌리티 콘셉트카를 선보였고, 티맵모빌리티는 2027년 상용화를 목표로 한 차세대 3D 내비게이션 콘셉트를 시연했다.
르노코리아는 행사 기간 르노그룹과 르노코리아의 오픈 이노베이션 전략도 소개했다. 르노그룹은 외부 파트너와의 협력을 통해 혁신 주기를 단축하고, 르노코리아는 국내 기업 및 스타트업과의 수평적 파트너십을 확대한다는 계획이다.
르노코리아는 19일 창업진흥원과 글로벌 기업 협업 프로그램 운영을 위한 업무협약도 체결했다. 양측은 창업기업의 제품·서비스 개발과 기술 고도화를 지원하기 위한 협력을 이어갈 방침이다.
chanw@newspim.com