전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[르포] '원전의 심장'이 탄생하는 곳…한전원자력연료 현장에 가다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한전원자력연료가 29일 대전 본사서 생산현장을 공개했다.
  • 펠릿 하나가 1800kWh를 내며 연료봉 236개로 집합체를 만들었다.
  • 한전연료는 해외 40%·SMR·ATF 개발로 미래시장 공략했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 유일 원자력연료 설계·제조 현장 공개
펠릿 1개 1800kWh…4인 가구 4~5개월 전력
연료봉 236개 모아 집합체 완성…5만가구 1년 사용
해외사업 비중 40% 목표…SMR·AI 제조 혁신 속도

[대전=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 29일 찾은 대전 유성구 한전원자력연료 본사. 한전원자력연료는 원전의 심장인 원자력연료를 만드는 국가중요시설이다. 외부에서는 쉽게 볼 수 없는 원전 연료 생산 현장이 이날 기자단에 공개됐다.

생산동 안으로 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 4m 길이의 가느다란 피복관이었다. 이 피복관 안에는 우라늄 소결체(펠릿)가 들어간다. 이 피복관이 연료봉이 되고, 연료봉 수백 개가 모이면 원전 안에 장전되는 원자력연료 집합체가 된다.

[대전=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 29일 유성구 한전원자력연료 본사 전경. 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

한전연료는 국내에서 유일하게 원자력연료를 설계·제조·공급하는 전문기업이다. 국내 경수로형 원전과 중수로형 원전에 필요한 연료를 공급하고 있으며, 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전에도 원자력연료를 수출하고 있다.

◆ 손톱만 한 펠릿 하나가 전기 1800kWh 생산

원자력연료 제조의 출발점은 펠릿이다. 펠릿은 손톱만 한 크기로 매우 작지만, 펠릿 하나가 만들어내는 전력량은 약 1800킬로와트시(kWh)에 달한다. 이는 4인 가구가 약 4~5개월 동안 쓸 수 있는 전력량이다.

펠릿은 이산화우라늄 분말을 압축한 뒤 고온에서 구워 만든 원통형 연료다. 높이는 약 1cm, 지름은 0.8cm, 무게는 5.2g 정도에 불과하다.

공정 설명을 맡은 김호영 한전연료 홍보부장은 "펠릿 하나는 작지만 에너지 밀도가 매우 높다"며 "이 작은 소결체들이 피복관 안에 들어가 연료봉을 이루고, 다시 집합체로 조립돼 원전에 공급된다"고 설명했다.

소결체(펠릿) 모습 [사진=한국원자력연료] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

공장 안에서는 긴 연료봉들이 자동화 설비를 따라 이동하고 있었다. 한전연료는 하루 약 1700~1900개의 연료봉을 생산하고 있다.

펠릿은 길이 약 4m의 피복관 안으로 들어간다. 피복관은 원자로 안에서 높은 온도와 압력, 방사선 환경을 견뎌야 하기 때문에 지르코늄 합금으로 만들어진다.

지르코늄은 핵분열을 일으키는 중성자가 잘 통과하면서도 부식과 열에 강해 원자력연료 피복관 소재로 주로 쓰인다.

연료봉 하나에는 펠릿 약 357개가 들어간다. 이후 연료봉 내부에는 헬륨가스가 주입되고 양 끝은 용접으로 밀봉된다. 헬륨가스는 연료봉 손상을 막고 내부 열 전달을 돕는 역할을 한다. 연료봉마다 바코드도 새겨져 있어 생산 이후에도 추적 관리가 가능하다.

◆ 연료봉 236개 모여 집합체 완성…전수검사로 품질 확인

원자력연료 생산에서 가장 중요한 공정은 품질검사다. 원전 안에 들어가는 핵심 부품인 만큼 일부만 뽑아 확인하는 샘플검사가 아닌 모든 연료봉을 검사한다.

검사는 세 차례 이뤄진다. 먼저 비파괴 방식으로 연료봉 내부를 확인한다. 엑스레이처럼 연료봉 안을 들여다보며 펠릿이 제대로 들어갔는지, 깨진 부분은 없는지, 스프링이 빠지지 않았는지를 살핀다.

이어 진공 상태에서 헬륨가스가 새는지를 확인해 용접 상태를 점검한다. 마지막으로 작업자가 연료봉 외부의 흠집이나 오염 여부를 눈으로 직접 확인한다.

검사를 통과한 연료봉은 골격체와 결합된다. 골격체에는 제어봉이 오가는 안내관과 원자로 상태를 확인하는 계측관이 포함돼 있으며, 이를 피해 연료봉 236개가 정해진 위치에 들어간다.

지난 29일 한전원자력연료 본사 내 전시관에 위치한 경수로 연료집합체 모형 앞에서 기후부 기자단이 설명을 듣고 있다. [사진=한국원자력연료] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

이 과정을 거치면 길이 약 4.5m, 무게 650kg의 원자력연료 집합체 1다발이 완성된다.

집합체 1다발이 생산할 수 있는 전력은 약 1억6000만kWh다. 우리나라 약 5만 가구가 1년 동안 쓸 수 있는 전력량이다.

이 원자력연료 집합체는 원자로 안에서 약 4년 반 동안 사용된다. 다만 원전은 안정적인 운전을 위해 전체 연료를 한꺼번에 교체하지 않고, 통상 1년 반마다 3분의 1씩 새 연료로 바꾼다.

완성된 집합체는 출하 전 저장시설에 보관된다. 이후 특수 운반용기에 두 다발씩 담겨 원전으로 이동한다. 운반용기는 자체 무게만 2.2톤(t)에 달하며 낙하, 침수, 화재 등 각종 안전 기준을 견딜 수 있도록 제작됐다. 국내 운송은 경찰 호송 아래 정해진 절차에 따라 진행된다.

◆ 한전연료, 해외 매출 40% 목표…SMR·AI 제조 혁신으로 미래시장 준비

한전연료는 국내 원전 연료 공급을 넘어 해외시장 확대에도 속도를 내고 있다. 회사는 UAE 바라카 원전 연료 공급 경험을 바탕으로 체코 원전 사업 등 팀코리아 수주 전략에도 참여하고 있다. 지난해 해외사업 매출 비중은 28.5% 수준까지 올라왔고, 장기적으로는 40%까지 높인다는 목표다.

소형모듈원전(SMR) 연료 개발도 핵심 과제로 꼽힌다. 대형 원전과 달리 SMR은 원자로 크기와 구조가 달라 연료 설계도 새로 필요하다. 한전연료는 국내 혁신형 SMR 개발 과정에 참여하는 동시에 해외 SMR 개발사와의 협력도 추진하고 있다.

인공지능(AI)을 활용한 제조 혁신도 추진 중이다. 한전연료는 생산시설을 갖춘 공공기관이라는 점에서 공정 자동화와 품질관리 고도화에 AI를 적용할 여지가 크다고 보고 있다. 따라서 향후 스마트팩토리와 AI 플랫폼을 접목해 무결점·무탄소·무사고 제조체계 구축에 나설 계획이다.

정창진 한전원료 사장(오른쪽 첫번째)이 지난 29일 한전원자력연료 본사에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. [사진=한국원자력연료] 2026.06.30 gkdud9387@newspim.com

사고저항성연료(ATF) 개발도 진행되고 있다. ATF는 사고 상황에서도 연료 손상을 늦추거나 줄일 수 있도록 안전성을 높인 차세대 원자력연료다. 한전연료는 펠릿에 별도 물질을 소량 넣고, 피복관 외부에 크롬을 코팅하는 방식으로 개발을 진행 중이다.

최재돈 한전연료 기술본부장은 "지난 2024년 연료봉 단위 96개를 새울 원전에 장전해 육안으로 확인한 결과 스크래치 없이 잘 연소되고 있었다"며 "집합체 단위 시험까지 거쳐 2029년 결과를 제출하고 2031년 인허가를 받을 예정"이라고 말했다.

정창진 사장은 "SMR 시대에 한전연료가 연료 설계와 공급을 맡는 핵심 기업이 될 것"이라며 "국가 에너지 정책 이행과 글로벌 원전 시장 확대에 기여할 수 있도록 역량을 키워가겠다"고 강조했다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
사진
李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동