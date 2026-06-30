한국앤컴퍼니, KAIST와 AI 경진대회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 23일 KAIST와 AI 경진대회 최종 심사·시상식을 열었다.
- 임직원과 대학원생 16개 팀이 6주간 제조·연구개발 과제를 수행했다.
- 대상은 배터리 성능 예측 모델팀이 받았고, 그룹은 AI 전환을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹은 KAIST 데이터사이언스 대학원(Graduate School of Data Science, KAIST GSDS)과 공동으로 '제2회 한국앤컴퍼니그룹-KAIST AI 경진대회'를 진행하고, 지난 23일 대전광역시 유성구 소재 하이테크 연구소 한국테크노돔에서 최종 심사 및 시상식을 개최했다고 30일 밝혔다.
경진대회는 그룹 임직원과 KAIST 대학원생이 팀을 이뤄 제조·연구개발·품질·공급망 관리 등 현장 과제를 인공지능으로 해결하는 산학협력 프로그램이다. 43개 임직원 팀이 신청했고 서류 심사와 대학원생 매칭을 거쳐 16개 팀이 본선에 진출했다. 각 팀은 약 6주간 현업 데이터 기반 과제를 수행했으며 KAIST 교수진이 정기 자문으로 지원했다.
심사 결과 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 2팀, 장려상 3팀 등 총 8개 팀이 수상했다. 대상은 차세대전지개발담당 주은서·변혜민 팀의 '셀 데이터를 활용한 배터리 성능 예측 모델 구축' 프로젝트가 차지했다. 해당 팀은 배터리 셀 데이터 기반으로 AI 모델과 데이터 증강 기법을 활용해 배터리 충전 상태 추정 정확도와 안정성을 높였다. 실제 배터리 관리 시스템 양산 적용을 고려한 통합 파이프라인을 구축했다.
이 외에도 시험 소요 기간 단축, 자가 최적화 비전 검사 시스템 구축, 타이어 마모 추정 기술 고도화, 그린타이어 내부 부적합 검출, 필드 품질이슈 예측, 제동 성능 예측, 공급망 관리 AI 에이전트 구축 등 다양한 분야의 프로젝트가 수상했다.
한국앤컴퍼니는 조현범 회장의 '데이터·AI 드리븐' 전략을 기반으로 그룹 차원의 디지털전환을 추진 중이다. 사내 생성형 AI 서비스 '챗HK'와 번역 서비스 '컴HK'를 운영하며 마케팅·영업·물류·생산·품질관리 등 전 영역으로 AI 활용 범위를 확대하고 있다.
KAIST와는 2019년 '디지털 미래혁신센터' 운영을 시작으로 산학협력을 이어왔으며, 지난해 이를 'AI 미래혁신센터'로 확대·개편했다.
y2kid@newspim.com