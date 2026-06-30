코오롱모빌리티, 중고차 월판매 1000대 돌파

AI 핵심 요약beta
- 코오롱모빌리티그룹이 30일 프리미엄 인증중고차 브랜드 702를 출시 1년 반 만에 월평균 1000대 판매했다
- 702 인증중고차는 출범 이후 판매 14배 증가와 지점 7개 확대 등 전국 광역 상권으로 영업망을 넓혔다
- 코오롱은 수입차 유통 노하우와 정밀 진단·보증 연장 서비스로 신뢰를 확보하며 연간 거래 2만대 목표를 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 코오롱모빌리티그룹의 프리미엄 인증중고차 브랜드 '702 코오롱 인증중고차'가 출시 1년 반 만에 월평균 판매량 1000대를 넘겼다. 계열사 중고차 사업을 통합한 연간 거래 규모는 이미 1만대를 달성했다.
'702 인증중고차'는 지난해 출범 이후 판매 대수가 14배 증가했다. 초기 2개 거점에서 출발한 전용 지점은 현재 7개로 확대됐다. 수도권 4개(강남·장안평·용인·김포), 영남 2개(대구·양산), 호남 1개(광주) 등 전국 주요 광역 상권에 분포돼 있다.
코오롱은 40년간 수입차 유통 사업에서 쌓은 노하우를 중고차 사업에 적용했다. 702에서 판매되는 모든 차량은 수입차 전문 정비 인력의 정밀 진단과 정비 이력 검증을 거친다. 공식 온라인 플랫폼을 통해 차량 상태, 사고 이력, 정비 내역 등을 투명하게 공개한다.
'702 보증 연장' 서비스도 제공한다. 제조사 보증 기간 만료 여부와 관계없이 가입 즉시 적용되는 이 서비스는 수입 중고차 구매 시 정비 비용 부담을 낮췄다.
코오롱모빌리티그룹은 올 하반기 중고차 사업 확대를 추진한다. 연내 3개 지점을 추가 개설해 전국 10개 지점 체제를 완성하고, 연간 거래 2만대 달성을 목표로 한다.
y2kid@newspim.com