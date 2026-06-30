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2026.06.30 (화)
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공정위·석탄공사·국토정보공사 등 공공기관 57곳, 전기·수소차 '외면'

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AI 핵심 요약

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  • 공정위 등 공공기관 57곳이 30일 전기·수소차 의무구매를 못했다.
  • 지난해 공공부문 신차 8271대 중 94.6%가 전기·수소차였다.
  • 정부는 환산기준 강화와 예외심사 엄격화로 전환을 독려했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공부문 632곳 전기·수소차 구매 현황
공정위 등 정부부처 8곳 의무구매 '미달'
지자체 24곳·공공기관 24곳도 기준미달

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난해 공정거래위원회와 대한석탄공사, 국토정보공사 등 공공기관 57곳이 전기·수소차 구매를 '외면'한 것으로 드러났다.

정부부처 중에는 공정거래위원회가, 의회 중에는 세종특별시 의회가 기준에 미달했고, 지자체 24곳도 의무 기준을 채우지 못했다.

기후에너지환경부(장관 김성환)와 산업통상부(장관 김정관)는 2025년도 공공부문의 전기·수소차 구매·임차 실적을 30일 공개했다.

◆ 지난해 공공부문 신차의 91% 전기·수소차 구매

이번 공개 대상은 국가기관이나 지자체, 공공기관 중 차량 6대 이상을 보유한 781개 기관이다.

기후부와 환경부는 대기환경보전법(제58조의5) 및 환경친차 보급촉진법(제10조의2)에 따라 국가기관, 지자체, 공공기관 등이 매년 신규로 구매·임차하는 차량의 차종별 환산 적용 비율을 100% 이상 전기·수소차로 도입하도록 의무화하고 있다. 수소차는 1대 구매·임차 시 1.5대로 환산해 실적으로 인정하고 있다.

지난해 차량을 신규로 구매·임차한 실적이 있는 632개 기관의 전기·수소차 구매·임차 현황을 확인한 결과, 해당 기관들은 전환 대상 차량으로 총 8271대를 신규로 도입했으며, 이 가운데 전기·수소차는 7826대(94.6%)로 전년 대비 5.5%p 증가한 것으로 나타났다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.30 dream@newspim.com

반면, 632개 기관 중 전기·수소차 구매·임차 의무 기준을 달성한 기관은 575곳(91%)으로 전년(95.4%) 대비 약 4.4%p 하락한 것으로 확인됐는데, 이는 2025년부터 전기차 환산 비율을 낮춘 결과다.

지난 2024년에 전기승용차 1대 구매·임차시 1.5대, 전기승합·화물차 1대는 1.7대로 환산해 실적으로 인정했으나, 2025년부터는 전기 승용·승합·화물 모두 1대로 인정하고 있다. 지난 2024년 환산 비율을 2025년 실적에 적용할 경우 의무기준 달성 기관은 총 601곳(95.1%)이다.

기후부는 공공부문이 계속해 전기·수소차 전환을 견인해 나가도록 유도하기 위해 2025년 전기차 실적 환산 기준을 강화한 데 이어, 올해 4월 '저공해차 의무 구매·임차제 업무편람'을 개편해 의무 구매·임차 예외 차량에 대한 인정 여부도 보다 엄격히 검토하고 있다.

기존에는 의무이행 대상 공공기관이 전기·수소차 구매·임차가 어려운 사유를 기후부 산하기관인 한국환경공단에 제출하면 한국환경공단 차원에서 예외 여부를 판단했다. 하지만 지난 4월부터는 한국환경공단 주관의 민간위원회를 개최해 예외 인정 여부를 검토하고 있다.

정부는 "올해 4월 기준으로 우리나라도 전기차 100만대 시대에 진입했으며 신차 판매 대수 중 전기·수소차 비율이 20%를 넘어서는 등 전기·수소차 보급이 상승세를 보이고 있다"고 진단했다.

◆ 지자체 24곳도 기준 미달…공공부문도 갈길 멀어

하지만 57개 공공기관이 의무구매 기준(환산비율 100)을 달성하지 못했다.

우선 국가기관 중에는 공정거래위원회(0), 과학기술정보통신부(98.3), 관세청(96.8), 국가보훈부(90.9), 문화체육관광부(90), 법무부(76), 소방청(25), 해양수산부(97.8)가 미달됐다.

의회 중에는 세종특별자치시의회(0)가 미달됐다. 지자체(24곳)는 대전광역시 유성구청(85.7), 울산광역시 중구청(91.9), 경기도 오산시청(81.8), 경기도 하남시청(66.7), 강원도 원주시청(14.3), 강원도 속초시청(77.8), 강원도 영월군청(14.3), 강원도 평창군청(88.9), 강원도 정선군청(22.2), 충청북도 제천시청(87.5), 충청북도 영동군청(75), 충청남도 보령시청(66.7), 충청남도 서산시청(76.9), 충청남도 금산군청(60), 충청남도 태안군청(0), 전라북도 전주시청(71.3), 전라북도 완주군청(90), 전라북도 부안군청(43.8), 전라남도 고흥군청(16.7), 전라남도 해남군청(57.9), 전라남도 영암군청(63.6), 전라남도 신안군청(40), 경상북도 영주시청(50), 경상북도 청도군청(57.1)이 미달됐다.

전기차 충전소의 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

공공기관(24개) 중에는 대한석탄공사(0), 한국국토정보공사(0), 한국보훈복지의료공단(93.8), 대한체육회(50), 한국문화예술위원회(0), 가축위생방역지원본부(0), 한국국제보건의료재단(0), 주택관리공단(78), 중소기업은행(65.4), 인천광역시서구시설관리공단(50), 강원개발공사(66.7), 포항시시설관리공단(66.7), 서울문화재단(75), 아시아드CC㈜(0), 대구의료원(75), 코리아경기도주식회사(0), 경기도의료원(0), 용인시시민프로축구단(0), 전라북도남원의료원(0), 전라북도군산의료원(0), 완도전복㈜(0), 한국도로공사서비스㈜(85.7), 김포에프씨(0), 재단법인 평창푸드통합지원센터(0)이 미달됐다.

정부 관계자는 "공공부문이 앞장서 이러한 추세를 보다 가속화할 수 있도록 관련 제도를 체계적으로 운영하고 맞춤형 지원도 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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