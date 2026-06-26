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국제유가 떨어졌는데…'차량 2부제' 언제까지?

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  • 정부가 4월 8일 시작한 공공부문 차량2부제 해제 시점을 국제유가와 자원안보 위기경보 추이에 맞춰 검토하고 있다.
  • 차량2부제 종료를 위해선 자원안보 위기경보를 '경계'에서 한 단계 낮춰야 해 산업부와 기후부가 중동 정세·에너지 수급 등을 종합 검토 중이다.
  • 국제유가는 전쟁 전 수준으로 내렸지만 실제 시장에는 전쟁 리스크 프리미엄이 남아 있어 위기경보 하향과 2부제 해제에 신중론이 제기되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차량 2부제 80일째…종료여부 관심
자원안보 위기경보 하향 조정 관건
국제유가 70달러대…전쟁 전 수준
정부 "실제 국제유가 프리미엄 여전"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 국제유가가 하락 흐름을 타면서 공공부문 차량 2부제(홀짝제)가 언제 풀릴지에 관심이 모이고 있다.

정부는 자원안보 위기경보가 '경계' 단계로 올라서자 지난 4월 8일부터 공공부문 차량 2부제를 시행해 왔다.

차량 2부제 해제의 열쇠는 국제유가 안정세와 자원안보 위기경보의 하향 조정에 달려 있다는 분석이 나온다.

◆ 자원안보 위기경보 하향이 관건…"종합 상황 검토 중"

차량 2부제가 종료되려면 무엇보다 자원안보 위기경보부터 한 단계 낮아져야 한다.

26일 관계부처에 따르면 산업통상부와 기후에너지환경부는 최근 중동 정세와 국제 에너지시장 동향을 두루 살피며 위기경보 조정 여부를 검토하고 있다.

정부는 앞서 지난 4월 석유 분야 위기경보를 '주의'에서 '경계'로 끌어올리고, 이에 맞춰 공공부문 차량 2부제 등 에너지 수요를 줄이기 위한 조치를 함께 시행한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 서울청사 관리소 관계자들이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 입구에서 자원안보위기 극복을 위한 공공기관 승용차 2부제 캠페인을 하고 있다. 2026.04.08 gdlee@newspim.com

중동 전쟁 여파로 국제유가와 석유 수급 불안 우려가 커지자 정부가 공공부문부터 에너지 절감에 나서겠다며 시행한 조치다.

기후부 관계자는 "차량 2부제 종료를 위해서는 자원안보 위기경보가 하향 조정돼야 한다"며 "석유 등 에너지 수급 불안정성 때문에 에너지 절감 조치에 들어간 것"이라고 설명했다.

이어 "자원안보 위기경보 조정은 대내외 상황을 종합적으로 고려해 검토 중"이라고 덧붙였다.

산업부 관계자도 자원안보 위기경보 하향 검토와 관련해 "국제유가뿐만 아니라 종합적인 상황을 검토 중"이라고 말했다.

◆ 유가는 전쟁 전 수준인데…"실제 시장선 유가 프리미엄 여전"

국제유가는 하락세를 보이고 있지만, 유가 프리미엄이 여전해 자원안보 위기경보를 하향하기엔 이르다는 신중론도 나온다.

26일 산업부에 따르면 전날 오전 8시 기준 브렌트유 선물 가격은 배럴당 73.14달러로 전쟁 직전 수준을 회복했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 69.92달러로 70달러 아래로 떨어졌고, 두바이유도 67.29달러를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 서울청사 관리소 관계자들이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 입구에서 자원안보위기 극복을 위한 공공기관 승용차 2부제 캠페인을 하고 있다. 2026.04.08 gdlee@newspim.com

김정관 산업부 장관은 지난 22일 기자간담회에서 "국제유가는 내려온 것처럼 보이지만 실제 시장 가격에는 전쟁 리스크가 반영된 프리미엄이 붙어 있다"고 말했다.

이어 "국제 석유가격이 배럴당 75달러 수준이라고 하더라도, 실제 시장에서는 90달러대 가격으로 작동하는 셈"이라며 "여전히 유가 수준은 높은 상황"이라고 진단했다.

gkdud9387@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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