현대차, '수원하이테크센터' 개관…경기 남부권 서비스 허브 구축

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 30일 용인 기흥 수원하이테크센터를 개관했다
- 신축 센터에 자동화 설비·원격진단 등 도입해 고난도 정비와 품질 분석을 수행한다
- 100% 예약제·1대1 전담 엔지니어로 고객 편의를 높이고 전국 하이테크센터를 전동화 특화 거점으로 육성한다
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7월 1일부터 공식 운영
[용인=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 경기 남부권 핵심 서비스 거점인 '수원하이테크센터'를 새롭게 열었다.
현대차는 30일 경기 용인시 기흥구에 위치한 수원하이테크센터 개관식을 열고, 다음달 1일부터 공식 운영에 들어간다고 밝혔다.
수원하이테크센터는 기존 수원시 영통구에서 운영하던 센터를 용인시 기흥구로 신축 이전한 시설이다. 지하 2층·지상 5층, 연면적 5만1497㎡ 규모로 조성됐으며 현대차와 제네시스 차량의 고난도 정비와 품질 분석 등을 담당한다.
이번 센터는 현대차의 서비스 철학인 '신속·정확·친절'을 미래 모빌리티 환경에 맞춰 구현한 정비 거점이다. 자율 부품 이송 로봇, 자율주행 운반 로봇, 무인 카 리프트 시스템 등 자동화 설비를 도입해 정비 효율을 높이고 고객 대기 시간을 줄인 것이 특징이다.
또 원격진단 서비스 플랫폼을 활용해 입고 전 차량 데이터를 사전 분석하고, 데이터&NVH 분석실과 품질합동분석실을 통해 고난도 결함 진단 역량도 강화했다. 블루핸즈 엔지니어 교육을 위한 거점 기술교육 센터도 함께 운영한다.
고객 편의성도 높였다. 수원하이테크센터는 100% 예약제로 운영되며, 입고 상담부터 출고까지 1명의 엔지니어가 전 과정을 담당하는 1대1 전담 엔지니어 시스템을 도입했다. 키오스크 접수, 실시간 알림톡, 모바일 결제 등 디지털 서비스도 적용했다.
현대차는 수원하이테크센터를 포함한 전국 22개 하이테크센터를 전동화와 소프트웨어 중심 차량 시대에 대응하는 정밀 진단 및 고난도 정비 특화 거점으로 육성할 계획이다.
현대차 관계자는 "서비스 현장은 고객과의 신뢰를 형성하는 중요한 공간"이라며 "최상의 서비스 품질과 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 전국 서비스 네트워크를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com