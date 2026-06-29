현대차그룹, 채비와 손잡고 PnC 충전 생태계 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 전기차 충전 편의성을 높이기 위해 국내 민간 급속충전 1위 사업자인 채비와 손잡았다. 충전 케이블을 연결하기만 하면 인증부터 결제까지 자동으로 이뤄지는 플러그 앤 차지(PnC) 생태계를 본격 확대한다.

채비 충전소에서 현대차 아이오닉5 차량이 PnC 충전 중인 모습. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 29일 채비와 PnC 기술 적용을 완료하고 전국 채비 충전소에서 PnC 서비스를 시작한다고 밝혔다.

PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하면 회원 인증, 충전, 결제 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다. 별도 회원 인증 카드나 신용카드를 사용할 필요 없이 차량과 충전기 간 암호화 통신을 통해 충전 절차가 이뤄진다.

이번 협업은 현대차그룹이 지난해 12월 발표한 국내 PnC 네트워크 확대 계획의 첫 실질적 성과다. 기존에는 현대차그룹 초고속 충전 서비스 '이피트' 충전소 83곳을 중심으로 PnC 이용이 가능했다.

채비와의 기술 연동으로 PnC 이용 가능 충전소는 전국 채비 충전소 1500여곳까지 확대된다. 현대차그룹 전기차 고객은 더 많은 충전 거점에서 케이블 연결만으로 간편하게 충전 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

현대차그룹은 앞으로 정부의 PnC 확대 정책과 연계해 다른 국내 주요 충전사업자와도 협력을 이어갈 계획이다. 이를 통해 국내 전기차 충전 생태계를 단계적으로 확장한다는 방침이다.

현대차그룹 관계자는 "채비와의 PnC 서비스 개시는 고객 중심 충전 혁신을 본격적으로 확산하는 중요한 전환점"이라며 "민간 충전사업자, 정부와 긴밀히 협력해 전기차 충전 인프라의 편의성과 안전성을 동시에 높이는 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com