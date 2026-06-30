대한항공·아시아나, 통합 앞두고 보안문화 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한항공과 아시아나가 30일 보안문화 워크숍을 열었다
- 통합 출범 앞두고 보안위협 교육·토론으로 개선방안을 도출했다
- 보안은 모두의 책임이라며 실천 선언·포상제도로 문화 확산에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 12월 17일 통합 출범을 앞두고 양사 항공보안 담당자들이 함께 보안문화를 구축하기 위한 워크숍을 개최했다.
대한항공은 30일 서울 강서구 본사에서 '제1회 함께 만드는 보안문화 워크숍'을 열었다. 양사 항공보안 담당자 40여 명이 참석한 이번 행사는 통합 항공사 출범에 대비해 양사 담당자들이 처음으로 공식 자리를 함께한 것이다.
워크숍은 규정 준수를 넘어 구성원 모두가 일상에서 자발적으로 보안을 실천하는 조직 문화 구축에 초점을 맞췄다. 최신 항공보안 위협 소개, 보안문화의 개념과 정착 방안, 인적 요인 개념과 항공보안 적용 사례 교육, 보안위규 시나리오를 활용한 그룹 토론 등이 진행됐다.
참석자들은 실제 현장에서 발생할 수 있는 보안위험 시나리오를 분석하고 근본 원인을 논의했다. 각 부문의 경험과 노하우를 공유하며 현장에 즉시 적용 가능한 개선 방안을 도출했다.
행사 마지막에는 '보안은 우리 모두의 책임'이라는 핵심 가치에 공감하며 보안문화 실천 선언 및 공동 서명식을 진행했다.
베넷 앨런 월시 대한항공 항공안전보안실장은 "보안은 모든 임직원이 함께 실천해야 하는 기본적인 가치"라며 "각자의 자리에서 위험 요소를 선제적으로 인식하고 대응하는 주인의식이 통합 대한항공의 높은 보안 수준을 유지하는 핵심"이라고 말했다.
대한항공은 앞으로 각 사업장의 항공 보안 문화 증진 활동을 지속적으로 발굴하고 우수 사례를 '최우수 안전보안 지점 포상 제도'와 연계해 시상할 계획이다.
yuniya@newspim.com