경찰, '잠실 개표소 시위' 연습용 수류탄 가져온 20대 남성 조사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 29일 올림픽공원 개표소 시위 현장서 연습용 수류탄 소지 20대 남성을 임의동행해 조사했다
- A씨는 군 복무 중 쓰레기장에서 연습용 수류탄을 습득해 제대 후 가방에 보관하다 집회 자원봉사 중 장난치다 분실했다고 진술했다
- 경찰은 A씨 행위가 총포화약법 위반인지 검토하며 수사를 이어가고, 연습용 수류탄은 폭발 위험이 없는 것으로 확인됐다
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경찰, 총포화약법위반 법리 검토
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 경찰이 잠실 개표소 시위 현장에서 연습용 수류탄이 발견된 것과 관련 20대 남성 A씨를 임의동행해 조사했다.
30일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 지난 29일 오후 6시 40분경 연습용 수류탄을 소지했던 20대 남성이 올림픽공원에 나타났다는 112 신고를 접수했다. 경찰은 A씨 인적사항을 확인 후 경찰서로 임의 동행해 조사했다.
A씨는 군생활 시절 쓰레기장에서 연습용 수류탄을 습득한 후 지난 4월 군 제대를 하면서 가지고 나와 가방에 보관했다고 경찰에 진술했다고 알려졌다. A씨는 이번 집회에서 자원봉사자 활동을 하면서 가져온 가방에 수류탄이 있는 것을 뒤늦게 알고 장난치다 분실했다고 진술했다. 이후 다른 자원봉사자가 이를 발견하고 112신고를 한 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨 연습용 수류탄 습득 및 소지 행위가 총포화약법위반에 해당되는지 법리검토 등 관련 수사를 이어갈 예정이다.
앞서 지난 29일 낮 12시경 올림픽공원 핸드볼경기장 출입구 앞에서 수류탄으로 추정되는 물건이 발견됐다는 신고가 접수됐다. 해당 수류탄은 뇌관 등이 제거돼 폭발 위험은 없는 연습용으로 조사됐다.
한편 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서는 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 시위가 26일째 이어지고 있다.
gdy10@newspim.com