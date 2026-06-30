NH투자증권, 신재욱·배광수 각자대표 체제 출범

단독대표 체제서 책임경영 구조 전환

IMA 사업 추진 맞춰 전문성 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 30일 임시주주총회를 열고 신재욱·배광수 각자대표이사를 공식 선임했다. 이에 따라 NH투자증권은 기존 단독대표 체제에서 각자대표 체제로 전환하고 새 경영체제를 출범했다.

이번 각자대표 선임은 종합투자계좌(IMA) 사업 추진 등 회사가 새 성장 국면에 들어선 시점에서 사업 부문별 전문성과 책임경영을 강화하기 위해 추진됐다. NH투자증권은 임원후보추천위원회 추천과 임시이사회 승인을 거쳐 이날 주주총회에서 선임 절차를 마무리했다.

신재욱·배광수 대표는 "각자대표 체제는 회사를 둘로 나누는 구조가 아니라 각자의 전문성과 책임은 명확히 하되 전사 성과는 하나로 만들어가는 운영체제"라며 "권한과 의사결정은 더 명확하고 빠르게 하되 최종 성과와 책임은 함께 지겠다"고 각자대표 체제의 운영 방향을 밝혔다.

왼쪽부터 NH투자증권 신재욱·배광수 각자대표이사. [사진=NH투자증권]

핵심 경영 방향으로는 ▲사업 간 시너지 강화 ▲자본 효율성 제고 ▲인공지능(AI) 전환 ▲내부통제 강화 ▲주주가치 제고 및 사회적 책임 이행을 제시했다. 업계 최고 수준의 자본수익성과 지속 가능한 이익 체력 확보도 목표로 내세웠다.

신재욱·배광수 대표는 사업 간 시너지 강화와 자본 효율성 제고를 주요 과제로 꼽았다. 구체적으로 고객자산 확대가 기업금융의 투자 기회 확보와 운용 성과 개선으로 이어지고, 운용 성과가 다시 고객자산 증대로 연결되는 통합 성장 구조를 만들겠다는 계획이다. 이를 위해 비즈니스 모델과 제도적 기반을 시너지 중심으로 재편한다는 방침이다.

자본 배분과 관련해서는 위험 대비 수익이 높은 사업에 자본을 배분하고, 효율성이 낮은 영역은 점검해 자본 효율성을 높이겠다고 설명했다. AI 전환도 핵심 과제로 제시했다. 신재욱·배광수 대표는 "AI를 단순 자동화 도구가 아니라 임직원의 판단과 실행력을 높이는 인프라로 보고, 업무 전반의 활용도를 높이겠다"고 밝혔다. 개인정보 보호와 내부통제 원칙을 준수하는 방식으로 AI 전환을 추진한다는 계획이다.

내부통제와 리스크 관리도 경영 방향에 포함됐다. NH투자증권은 영업 초기 단계부터 리스크 점검과 고객 관점의 검증이 작동하도록 해 고객 신뢰를 높인다는 방침이다. 상장 금융투자회사로서 장기적 주주가치 제고에 나서고, NH농협금융그룹 계열사로서 농업 발전과 지역사회 기여 등 사회적 책임도 이행할 계획이다.

신재욱·배광수 대표는 "새로운 체제의 성공은 제도 자체가 아니라 그 제도를 어떻게 운영하는가에 달려 있다"며 "조직의 안정을 지키면서도 필요한 변화는 추진하겠다"고 강조했다.

NH투자증권은 이날 임시주주총회에서 안성욱 사외이사도 선임했다. 안 신임 사외이사는 부산지검 마약·조직범죄수사부장, 서울동부지검 공판송무부장 등을 지낸 검찰 출신 법조인이다. 현재 법률사무소 성문 대표변호사로 재직 중이다.

NH투자증권은 "안 사외이사가 법률 분야 전문성과 실무 경험을 바탕으로 각자대표 체제에서 내부통제와 리스크 관리 체계 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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